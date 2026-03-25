Hello Kitty: Island Adventure 28.07.2023
Адвенчура, Другой симулятор
6.7 15 оценок

Hello Kitty отправляется в город: анонсировано DLC City Town с десятками квестов

butcher69 butcher69

Разработчики Hello Kitty Island Adventure представили второе крупное дополнение — City Town. Релиз DLC намечен на 16 апреля и предложит игрокам совершенно новую локацию вместо привычного Дружелюбного острова.

В центре обновления — яркий город, который предстоит отстроить с нуля. Ключевым персонажем станет U*SA*HA*NA — один из самых узнаваемых героев вселенной Sanrio. С ним можно будет развивать дружбу, выполняя цепочку из 35 заданий.

Дополнение добавит и новые активности: игроки смогут открыть собственное кафе Imagination Cafe с возможностью готовить угощения, а также посетить аркаду и магазин плюшевых игрушек. Особое место займёт «Радужная башня», где появится возможность обустроить апартаменты для друзей.

Всего City Town предложит более 90 новых квестов, значительно расширяя игровой процесс и добавляя новые способы взаимодействия с миром.

