Hello Kitty: Island Adventure 28.07.2023
Адвенчура, Другой симулятор
Совокупные продажи Hello Kitty Island Adventure превысили один миллион копий

butcher69 butcher69

Sunblink объявила, что совокупные продажи Hello Kitty Island Adventure превысили один миллион копий после релиза игры на Nintendo Switch и PC 30 января 2025 года. Это значимое достижение для проекта, который начинал как мобильный эксклюзив: игра дебютировала в Apple Arcade 28 июля 2023 года, затем вышла на Switch и Steam, позже — на PlayStation 5, а совсем недавно — на Nintendo Switch 2. Версия для PS4 по-прежнему заявлена, но её текущий статус остаётся неясным.

Предыдущий отчёт о продажах датировался мартом: тогда игра достигла отметки в 500 тысяч копий после запуска на Switch и PC. Теперь объём продаж удвоился благодаря расширению платформ и стабильному интересу аудитории.

Hello Kitty Island Adventure получила тёплый приём — как у игроков, так и у критиков. Она была удостоена звания «Игры года» Apple Arcade, награды Webby People’s Voice Award и получила несколько крупных номинаций, включая «Лучшую мобильную игру» на The Game Awards и D.I.C.E. Awards.

Проект сочетает уютный крафтинг, кастомизацию, исследование огромного мира, квесты и мультиплеерные испытания. Возможность украшать свой остров, дружить с персонажами Sanrio и играть вместе с друзьями делает игру ярким примером растущей популярности жанра «комфортных приключений». Мультиплатформенный релиз стал ключевым фактором, позволившим игре достигнуть впечатляющих продаж.

Комментарии:  1
kotasha

Агуша гейминг ещё и с денувой от детских шаловливых рук.