Sunblink объявила, что совокупные продажи Hello Kitty Island Adventure превысили один миллион копий после релиза игры на Nintendo Switch и PC 30 января 2025 года. Это значимое достижение для проекта, который начинал как мобильный эксклюзив: игра дебютировала в Apple Arcade 28 июля 2023 года, затем вышла на Switch и Steam, позже — на PlayStation 5, а совсем недавно — на Nintendo Switch 2. Версия для PS4 по-прежнему заявлена, но её текущий статус остаётся неясным.

Предыдущий отчёт о продажах датировался мартом: тогда игра достигла отметки в 500 тысяч копий после запуска на Switch и PC. Теперь объём продаж удвоился благодаря расширению платформ и стабильному интересу аудитории.

Hello Kitty Island Adventure получила тёплый приём — как у игроков, так и у критиков. Она была удостоена звания «Игры года» Apple Arcade, награды Webby People’s Voice Award и получила несколько крупных номинаций, включая «Лучшую мобильную игру» на The Game Awards и D.I.C.E. Awards.

Проект сочетает уютный крафтинг, кастомизацию, исследование огромного мира, квесты и мультиплеерные испытания. Возможность украшать свой остров, дружить с персонажами Sanrio и играть вместе с друзьями делает игру ярким примером растущей популярности жанра «комфортных приключений». Мультиплатформенный релиз стал ключевым фактором, позволившим игре достигнуть впечатляющих продаж.