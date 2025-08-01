Wheatflour Wonderland: магическое дополнение к Hello Kitty выйдет в сентябре

Sunblink анонсировала масштабное дополнение Wheatflour Wonderland к игре Hello Kitty Island Adventure. Оно выйдет 18 сентября на Nintendo Switch и PC (Steam) по цене $14,99, а пользователи Apple Arcade получат его бесплатно. Релиз на PS5 обещают «в ближайшее время», а 5 августа игра выйдет и на PS4.

По сюжету Куроми и Май Мелоди случайно проливают магическое зелье на муку в кафе Hello Kitty, что открывает портал в причудливую «Страну Пшеничной Муки» — волшебный мир с цветными замками, таинственными руинами и добрыми существами. Новый персонаж Когимиун обращается к игрокам с просьбой восстановить Стражей Пшеничной Муки и отпереть Древнюю Цитадель, скрывающую легендарное сокровище.

Дополнение — самое крупное со времён запуска игры. Оно включает:

Новых друзей : Когимиун (волшебная фея из пшеничной муки), её брат Когимион и Эби Фрай. У Когимиун — 35 уровней дружбы с уникальными квестами и предметами.

: Когимиун (волшебная фея из пшеничной муки), её брат Когимион и Эби Фрай. У Когимиун — 35 уровней дружбы с уникальными квестами и предметами. Волшебные палочки : их можно создавать, кастомизировать и использовать для превращений в животных и предметы. Каждая открывает новые загадки.

: их можно создавать, кастомизировать и использовать для превращений в животных и предметы. Каждая открывает новые загадки. Коллекцию волшебных героев : наряды, аксессуары и превращения в Стражей Пшеничной Муки.

: наряды, аксессуары и превращения в Стражей Пшеничной Муки. 100 Пшеничных Сердечек : собирайте их по всему миру и обменивайте на награды.

: собирайте их по всему миру и обменивайте на награды. Новые блюда: открывайте рецепты лапши — от рамена до спагетти с фрикадельками.

Wheatflour Wonderland обещает массу волшебных открытий и приключений для всех поклонников Hello Kitty.