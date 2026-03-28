Для Xbox Series X|S и PS5 вышло бесплатное Next-Gen обновление Hello Neighbor

Популярный хоррор Hello Neighbor (2017) получил масштабное бесплатное обновление для консолей текущего поколения — Xbox Series X|S и PlayStation 5. Несмотря на солидный возраст игры, этот «Next-Gen Update» стал полноценным техническим переосмыслением проекта, предлагая современный уровень графики и производительности.

Согласно официальным данным, игра теперь работает при 60 FPS с поддержкой 4K и HDR. Визуальная часть была улучшена за счет переработки освещения, теней и отражений. Также были добавлены текстуры высокого разрешения и обновленные эффекты постобработки, что должно освежить картинку на современных телевизорах и мониторах.

Обновление доступно бесплатно для всех владельцев цифровых и физических копий игры на обеих платформах. Хотя точные различия между версиями для Series X и Series S не раскрываются, сам факт такой поддержки спустя почти десять лет после релиза заслуживает уважения. Это отличный повод вернуться к знакомым пряткам в доме соседа и оценить все изменения лично.