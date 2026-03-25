Спустя 8 лет после релиза игра Hello Neighbor установила рекорд онлайна и разошлась тиражом в 100000 копий за 1 неделю

Глава издательства tinyBuild Алекс Ничипорчик поделился успехами оригинальной игры Hello Neighbor, которая вышла 8 лет назад. Проект неожиданно обновил рекорд пикового онлайна в Steam и разошелся тиражом в 100000 копий всего за 1 неделю во время весенней распродажи. По словам руководителя, прошлый декабрь стал лучшим для игры с момента релиза, принеся более 60000 проданных копий.

Такой всплеск интереса разработчики объясняют совпадением ряда факторов. В 4 квартале 2025 года в мастерской Steam произошел взрывной рост активности создателей модов. Сейчас там доступно более 2200 модификаций, некоторые из которых стали вирусными на YouTube. Дополнительно аудиторию подогрел анонс нового дизайна главного героя для игры Hello Neighbor 3 и ожидание 3 сезона анимационного сериала. Разработчики также отмечают изменение поведения игроков, так как выросшие пользователи мобильных устройств и консолей постепенно переходят на ПК.

Алекс Ничипорчик подчеркнул, что традиционная модель независимого издательства устарела, а настоящий успех требует развития вселенной проекта на протяжении многих лет. В настоящее время серия Hello Neighbor насчитывает 9 игр. Побочные продукты также показывают отличные результаты. Тираж книг по мотивам франшизы превысил 5000000 экземпляров, а настольная игра Secret Neighbor разошлась в количестве 500000 штук. Издательство планирует и дальше придерживаться стратегии развития своих интеллектуальных собственностей на протяжении 10 или более лет, позволяя авторам отдыхать и затем возвращаться к работе над своими хитами.