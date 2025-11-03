Авторы Hello Neighbor 3 представили новый трейлер третьего прототипа игры

Разработчики Hello Neighbor 3 представили новый трейлер третьего прототипа игры, который демонстрирует мрачный городок Вороньи Ручьи с его странными жителями и скрытыми секретами. Сюжет начинается с переезда главного героя на новое место жительства. Постепенно игрок знакомится с соседями и исследует их дома, раскрывая тайны, скрытые за фасадом обычной жизни.

Главной особенностью Hello Neighbor 3 остаётся полное отсутствие чётких инструкций. Игра поощряет исследование, эксперименты с окружением и наблюдение за последствиями своих действий. Второй прототип уже улучшил визуальную составляющую, сделав её более реалистичной, а также открыл все дома для проникновения и изучения.

В третьем прототипе разработчики добавили новые способы попасть внутрь зданий, возможность ломать и чинить предметы, а также новую цель — покинуть город до начала надвигающегося шторма. Эти нововведения усиливают атмосферу напряжения и открытого исследования, делая игру ещё более захватывающей.

Hello Neighbor 3 была анонсирована в ноябре 2024 года. Точная дата релиза полной версии пока не сообщается, но свежий трейлер уже позволяет игрокам оценить масштаб работы и ожидаемую глубину геймплея. Новая глава приключений обещает сохранить фирменный стиль серии, одновременно привнося свежие механики и возможности исследования.