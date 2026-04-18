Пре-альфа версия Hello Neighbor 3 стала доступна в Steam

Издатель tinyBuild объявил о запуске пре-альфа версии Hello Neighbor 3 в Steam. Игра заметно изменилась со времён предыдущего прототипа и получила ряд важных обновлений.

Главным нововведением стала новая сюжетная миссия в городе Raven Brooks. Игрокам предстоит заняться поиском пропавшего сотрудника, но расследование постепенно приводит к более масштабной истории, связанной с загадочными исчезновениями.

Разработчики переработали систему целей: теперь она лучше направляет игрока, но при этом сохраняет свободу действий. В игру внедрили систему «циклов» — после завершения попытки прогресс не обнуляется, а прохождение продолжается с учётом накопленного опыта и выполненных задач.

Также обновлено поведение персонажей — их действия стали более логичными и предсказуемыми, а стелс-механики улучшили. В Raven Brooks добавили новые локации, предметы и визуальные улучшения, а часть старого контента переработали.

По словам авторов, третья часть должна стать самой доступной точкой входа в серию, сохранив при этом вариативность — игроки смогут проходить игру разными способами без жёстких ограничений.