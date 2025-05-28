Второй прототип Hello Neighbor 3 уже доступен в Steam

На презентации tinyBuild Connect 2025 показали новый геймплейный трейлер Hello Neighbor 3. Одновременно с этим в Steam стал доступен второй прототип игры. Участники первого теста получили к нему доступ автоматически, а новые игроки могут отправить запрос на странице проекта.

Второй прототип предлагает свежую карту с более реалистичным окружением, где каждый дом доступен для исследования. Игроку предстоит прибыть в загадочный полузаброшенный город Рейвен Брукс, населённый жителями с собственными характерами, желаниями и целями. Все решения игрока влияют на развитие событий, создавая уникальное прохождение.

Город смоделирован в реальном времени как песочница — NPC реагируют на происходящее, а система взаимодействий открывает нестандартные пути к целям. Среди новых механик — возможность спрятаться в коробке, ломать или чинить объекты, использовать ускоритель и другие инструменты для проникновения.

Релиз полной версии состоится позже.