Новый атмосферный трейлер выживача Hello Sunshine в духе Death Stranding и фильма "Электрический штат"

Жанр симуляторов выживания часто ассоциируется с бесконечной борьбой за ресурсы, но иногда разработчики предлагают концепции, которые действительно интригуют своим стилем и подходом к напарникам. Особенно когда вашим единственным другом в умирающем мире становится не просто питомец, а многотонная боевая машина.

В рамках трансляции PC Gaming Show: Most Wanted 2025 был показан новый кинематографичный трейлер песочницы Hello Sunshine с геймплейныйми отрывками. Игра представляет собой загадочную Survival RPG, действие которой разворачивается в постапокалиптическом будущем. Мир игры, засыпанный песком и усеянный руинами корпоративной империи, визуально напоминает работы Саймона Столенхага («Электрический штат») с примесью атмосферы Death Stranding или даже NieR: Automata.

Игроку предстоит взять на себя роль «последнего сотрудника», карабкающегося по карьерной лестнице в условиях уничтоженной цивилизации. Ключевой особенностью геймплея станет тесное взаимодействие с гигантским мехом-компаньоном:

Выживание: Робот жизненно необходим для существования в пустошах. Днем игроку придется прятаться в его тени от палящего солнца, а ночью — прижиматься к нему, чтобы не замерзнуть.

Крафт и ремонт: Вам предстоит искать ресурсы, создавать снаряжение и, самое главное, чинить своего механического друга. Также можно собирать крошечных роботов-помощников для выполнения рутинных задач.

Сражения: Трейлер продемонстрировал впечатляющие схватки колоссальных машин, где дружелюбный мех защищает протагониста от враждебных роботов.

Журналисты уже на этом этапе демонстрации игры отметили необычное визуальное решение: высокодетализированная реалистичная графика окружения намеренно контрастирует с нарочито милым, рисованным интерфейсом меню.

У Hello Sunshine пока нет точной даты выхода, но статус проекта обозначен как «Скоро». Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.