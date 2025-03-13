Представлен трейлер Hello Sunshine - постапокалиптической выживалки в тени гигантского робота

Студия Red Thread Games анонсировала Hello Sunshine — мистическую ролевую игру на выживание, где игрокам предстоит путешествовать по опустошённому миру, скрываясь от беспощадного солнца. Проект выйдет на PC (Steam), но дата релиза пока не объявлена.

Игроку предстоит взять на себя роль Последнего сотрудника, выжившего в руинах некогда могущественной корпоративной империи Sunshine. Его цель — добраться до загадочной башни, пролить свет на тайны прошлого и определить судьбу мира.

Выживание в этом мире построено вокруг гигантского робота-стража, который движется по пустоши. Днём его тень спасает героя от смертельной жары и радиации, а ночью он становится единственным источником тепла в ледяной пустыне. Игроку предстоит разбивать лагерь, добывать ресурсы, ремонтировать робота и искать ответы.

Геймплейные особенности

Выживание под палящим солнцем — оставайтесь в тени робота, иначе рискуете получить смертельное облучение. Однако самые ценные ресурсы спрятаны там, где нет защиты.

Ледяные ночи — после заката температура падает, и единственный шанс выжить — держаться рядом с роботом. Разбивайте лагерь, крафтите снаряжение и будьте осторожны — в темноте можно встретить незваных гостей.

Робот как база и напарник — улучшайте его сенсоры, защитные системы и детали, кастомизируйте внешний вид. Со временем он начнёт помогать вам, находя тайники, преодолевая преграды и даже защищая от врагов.

Сбор и крафт — разбирайте заброшенные машины, военные станции и поселения, создавайте инструменты, оружие и оборудование.

Маленькие помощники — программируйте дронов, которые будут собирать ресурсы, сканировать местность и защищать вас от опасностей.

Тайна прошлого — Sunshine обещала светлое будущее, но оставила после себя лишь руины. Кто вы в этой истории? Что скрывает башня? И что будет, если машина запомнит ваше имя?

Корпоративные привилегии — выполняйте задания, повышайте уровень сотрудника и открывайте доступ к торговым автоматам, комнатам отдыха и новым возможностям.

Кооперативный режим — исследуйте мир вместе с другом, координируйте действия и выясняйте, как ваше партнёрство влияет на сюжет.

Добавить игру в список желаемого в Steam можно уже сейчас!