Забытый фэнтези-экшен от Techland ведет себя подозрительно активно в Steam

Когда-то Hellraid считалась главным кандидатом на роль «тёмного наследника» Dying Light — фэнтезийного боевика с элементами ужаса и кооперативом до четырёх игроков. Проект был впервые представлен на E3 2013, однако несколько лет разработки завершились объявлением о «приостановке работ» в 2015-м. С тех пор игра считалась мёртвой — до недавнего времени.
На этой неделе в SteamDB было замечено, что страница Hellraid внезапно начала оживать. В октябре 2025 года разработчики обновили раздел с трейлерами, добавили новые видеофайлы и изменили описание проекта. При этом дата выхода в Steam временно изменилась на 11 ноября 2025 года, а затем сбросилась до системного значения 1 января 1970 года — классический признак того, что над страницей действительно ведутся технические работы.
Подобная активность вызывает интерес не только из-за долгого молчания, но и из-за того, что Techland за все годы так и не удалила Hellraid со своих официальных ресурсов. Возможно, студия готовится к возрождению проекта после релиза Dying Light: The Beast, или же готовит переработанную версию игры.
Напомним, Hellraid описывается как фэнтезийный экшен от первого лица, сочетающий ближний бой, магию и дальние атаки. Игра задумывалась как одиночное и кооперативное приключение для 2–4 человек в мире, вдохновлённом средневековыми легендами Европы.
Пока Techland официально не комментирует происходящее, но с каждым новым обновлением в Steam становится всё труднее поверить, что Hellraid действительно осталась в прошлом.
Если текланды выпустят то, что задумывали - будет офигеть как вкусно
Если Obsidian выпустят Avowed, то будет офигеть как вкусно, думали некоторые, глядя на первые картинки.
Первый трейлер авовы был хорош. После часов молчания и сливов - уже не внушал ничего хорошего. В итоге обсидиан сделала свою версию цветастой википедии по пилларсам.
ору
Ну... после второго пришествия и будет тебе новый отсчет... вот на это и расчет )))
55 лет назад
Так они этот hellraid, добавили в первую часть dying light в виде dlc, чего они ещё хотят.
Очень ждал её, пока не отменили. Теперь начинаю ждать заново. Должна быть бодрая боёвка, учитывая наработки в Beast.
Сделают из асетов всех частей даинг лайта игрульку типа данжен кроулера ,будешь бегать скелетов и монстров долбить ,ценник 60-70 дачей за это будет ))
Да, буду бегать.
Было же DLC для первой части,где в клетках скелетов пинаешь,а вспоминая недавнюю новость о том,что они возвращаются к обновлениям второй части,можно предположить,что это будет снова dlc со "скелетами".)