Забытый фэнтези-экшен от Techland ведет себя подозрительно активно в Steam

Когда-то Hellraid считалась главным кандидатом на роль «тёмного наследника» Dying Light — фэнтезийного боевика с элементами ужаса и кооперативом до четырёх игроков. Проект был впервые представлен на E3 2013, однако несколько лет разработки завершились объявлением о «приостановке работ» в 2015-м. С тех пор игра считалась мёртвой — до недавнего времени.

На этой неделе в SteamDB было замечено, что страница Hellraid внезапно начала оживать. В октябре 2025 года разработчики обновили раздел с трейлерами, добавили новые видеофайлы и изменили описание проекта. При этом дата выхода в Steam временно изменилась на 11 ноября 2025 года, а затем сбросилась до системного значения 1 января 1970 года — классический признак того, что над страницей действительно ведутся технические работы.

Подобная активность вызывает интерес не только из-за долгого молчания, но и из-за того, что Techland за все годы так и не удалила Hellraid со своих официальных ресурсов. Возможно, студия готовится к возрождению проекта после релиза Dying Light: The Beast, или же готовит переработанную версию игры.

Напомним, Hellraid описывается как фэнтезийный экшен от первого лица, сочетающий ближний бой, магию и дальние атаки. Игра задумывалась как одиночное и кооперативное приключение для 2–4 человек в мире, вдохновлённом средневековыми легендами Европы.

Пока Techland официально не комментирует происходящее, но с каждым новым обновлением в Steam становится всё труднее поверить, что Hellraid действительно осталась в прошлом.