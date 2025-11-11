ЧАТ ИГРЫ
Hellraid игра отменена
Экшен, Ролевая
8.6 252 оценки

Забытый фэнтези-экшен от Techland ведет себя подозрительно активно в Steam

Gutsz Gutsz

Когда-то Hellraid считалась главным кандидатом на роль «тёмного наследника» Dying Light — фэнтезийного боевика с элементами ужаса и кооперативом до четырёх игроков. Проект был впервые представлен на E3 2013, однако несколько лет разработки завершились объявлением о «приостановке работ» в 2015-м. С тех пор игра считалась мёртвой — до недавнего времени.

На этой неделе в SteamDB было замечено, что страница Hellraid внезапно начала оживать. В октябре 2025 года разработчики обновили раздел с трейлерами, добавили новые видеофайлы и изменили описание проекта. При этом дата выхода в Steam временно изменилась на 11 ноября 2025 года, а затем сбросилась до системного значения 1 января 1970 года — классический признак того, что над страницей действительно ведутся технические работы.

Подобная активность вызывает интерес не только из-за долгого молчания, но и из-за того, что Techland за все годы так и не удалила Hellraid со своих официальных ресурсов. Возможно, студия готовится к возрождению проекта после релиза Dying Light: The Beast, или же готовит переработанную версию игры.

Напомним, Hellraid описывается как фэнтезийный экшен от первого лица, сочетающий ближний бой, магию и дальние атаки. Игра задумывалась как одиночное и кооперативное приключение для 2–4 человек в мире, вдохновлённом средневековыми легендами Европы.

Пока Techland официально не комментирует происходящее, но с каждым новым обновлением в Steam становится всё труднее поверить, что Hellraid действительно осталась в прошлом.

8
11
Hellraid
игра отменена
Комментарии:  11
Hevin

Если текланды выпустят то, что задумывали - будет офигеть как вкусно

4
ZAUSA

Если Obsidian выпустят Avowed, то будет офигеть как вкусно, думали некоторые, глядя на первые картинки.

6
Hevin ZAUSA

Первый трейлер авовы был хорош. После часов молчания и сливов - уже не внушал ничего хорошего. В итоге обсидиан сделала свою версию цветастой википедии по пилларсам.

5
dwemer101

ору

3
Neko-Aheron

Ну... после второго пришествия и будет тебе новый отсчет... вот на это и расчет )))

2
Magnusss

55 лет назад

1
SatirDog

Так они этот hellraid, добавили в первую часть dying light в виде dlc, чего они ещё хотят.

1
Coroner

Очень ждал её, пока не отменили. Теперь начинаю ждать заново. Должна быть бодрая боёвка, учитывая наработки в Beast.

ЧикаПанаЧикаТана

Сделают из асетов всех частей даинг лайта игрульку типа данжен кроулера ,будешь бегать скелетов и монстров долбить ,ценник 60-70 дачей за это будет ))

Coroner

Да, буду бегать.

Serj77777

Было же DLC для первой части,где в клетках скелетов пинаешь,а вспоминая недавнюю новость о том,что они возвращаются к обновлениям второй части,можно предположить,что это будет снова dlc со "скелетами".)