Отправляемся в ад бесплатно! В Steam раздают Hellslave

Издательская неделя в Steam началась с мрачного, но приятного подарка: ролевую игру Hellslave можно забрать совершенно бесплатно и навсегда. Акция уже стартовала уже сейчас для всех регионов и продлится до 16 июня — после активации проект останется в библиотеке без ограничений.

Hellslave — это мрачный RPG-данжен-краулер, выполненный в стиле тёмного фэнтези с уклоном в эстетку Darkest Dungeon. Игрокам предстоит сделать безвыходный выбор: заключить сделку с одним из шести демонов и отправиться в глубины ада, чтобы спасти вымирающее человечество. Система прокачки, нелинейный сюжет и влияние выбранного покровителя делают игру переигрываемой, а каждая попытка — уникальной.

На момент публикации у Hellslave "очень положительные" отзывы в Steam (свыше 700 рецензий), а рейтинг SteamDB составляет 76,94%, что говорит о стабильной популярности игры среди поклонников жанра. При том, что проект вышел еще в 2022 году, он смог зарекомендовать себя как отличный представитель жанра.

Раздача проходит на фоне подготовки к следующей части серии — Hellslave II уже анонсирован и доступен для добавления в список желаемого. Разработчики обещают продолжить историю и расширить вселенную, сохранив её мрачную стилистику.

Желающим приобщиться к тьме стоит поторопиться — акция завершится вместе с Издательской неделей в Steam.