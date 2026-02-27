He-Man & the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction выйдет 28 апреля

Издательство Limited Run Games объявило дату релиза ретро-боевика He-Man & the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction — игра поступит в продажу 28 апреля 2026 года. Новый трейлер с демонстрацией геймплея показали в рамках IGN Fan Fest.

Проект представляет собой классический beat ’em up в духе аркад конца 80-х и начала 90-х. Разработчики обещают 12 уровней, выполненных в яркой пиксельной стилистике, а также локальный кооператив. Игрокам будут доступны четыре персонажа: Хи-Мен, Ши-Ра, Ман-Ат-Армс и Тила — каждый со своими приёмами и особенностями.

Dragon Pearl of Destruction делает ставку на ностальгию — от спрайтовой графики до анимаций и боевой системы, вдохновлённой эпохой 16-битных консолей. В последние годы подобный подход вновь набирает популярность: в 2025 году вышла Marvel Cosmic Invasion, а ранее фанатов порадовали Mighty Morphin Power Rangers: Rita’s Rewind и G.I. Joe: Wrath of Cobra.

Сама Limited Run Games активно возвращает к жизни классику жанра. Недавно компания выпустила сборник Fighting Force Collection, а также анонсировала Marvel MaXimum Collection с аркадными хитами эпохи 16-бит.

He-Man & the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC.