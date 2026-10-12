He-Man вернётся в пиксельном beat'em up - Dragon Pearl of Destruction выйдет в феврале 2027 года

Хи-Мэн и его союзники снова вступят в бой со Скелетором: издатель Limited Run Games и студия Bitmap Bureau объявили дату выхода He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction. Ретро-экшен появится 4 февраля 2027 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. В Steam игра будет стоить $29,99 или €29,99, а предзаказы физических изданий уже открыты.

Dragon Pearl of Destruction — боковой beat’em up, вдохновлённый мультсериалом 1980-х годов. Игрокам предстоит защитить Этернию от Скелетора и Эвил-Лин, которые готовят древний ритуал, способный погрузить мир во тьму. Кампания включает более 13 уровней, наполненных сражениями с противниками и испытаниями.

На выбор предложат четырёх героев: Хи-Мэна, Тилу, Человека-оружие и Ши-Ра. У каждого персонажа будут собственные боевые приёмы, сильные стороны и способности, поэтому выбор бойца повлияет на стиль прохождения. К битве также присоединится Баттл-Кэт — верный спутник Хи-Мэна, готовый расправляться с врагами когтями.

Разработчики обещают обширный список знакомых персонажей из вселенной Masters of the Universe. Помимо главных противников, в игре появятся Трапджоу, Кобра Хан и Орко. Визуальный стиль строится на пиксельной графике и выразительных анимациях, за которые отвечает Bitmap Bureau — студия, специализирующаяся на двухмерных экшенах.

Dragon Pearl of Destruction делает ставку на ностальгию по классическому мультсериалу и динамичные сражения в духе аркадных beat’em up. Сумеет ли игра предложить нечто большее, чем возвращение знакомых героев в ретро-формате, станет понятно после релиза в феврале 2027 года.