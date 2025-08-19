Хи-Мэн и компания в дебютном трейлере битемапа He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction

Mattel, Inc., легендарная компания в области игрушек и развлечений, вместе с премиум-издателем Limited Run Games анонсировали He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction — ретро-стилизованную 2D-игру для консолей и ПК, разработанную совместно с Bitmap Bureau®. Премьера игры состоялась на Opening Night Live (ONL) в рамках gamescom 2025, а релиз запланирован на 2026 год, включая физические предзаказы и цифровую версию.

Игра вдохновлена культовым мультфильмом 80-х и позволяет игрокам взять под контроль героев Этернии, таких как Хи-Мэн, Тила и Ман-Ат-Армс, чтобы противостоять Скелетору и Эвил-Лин. Впереди более 12 насыщенных уровней, где каждый персонаж использует свои уникальные способности и бонусы, а легендарный Battle Cat вступает в бой с обнаженными когтями, помогая остановить древний ритуал Скелетора, угрожающий Этернии.

«Dragon Pearl of Destruction — это способ оживить бренды Mattel через цифровые игры», — говорит Эрика Винтерхоллер, руководитель отдела цифровых игр Mattel. «Мы хотим объединить ностальгические визуальные эффекты с современным геймплеем, чтобы игра понравилась как давним фанатам, так и новому поколению игроков».

Джош Фэйрхерст из Limited Run Games добавляет: «Эта аркадная игра Masters of the Universe — моя детская мечта. Горжусь, что могу внести вклад в её создание».

С пиксельной анимацией и аутентичным стилем 80-х, Dragon Pearl of Destruction обещает стать настоящим подарком для поклонников Хи-Мэна и всех любителей ретро-игр.