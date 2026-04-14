Релиз He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction перенесли на лето

Релиз He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction официально перенесён. Изначально игру планировали выпустить 28 апреля, однако теперь выход состоится только летом.

Издатель Limited Run Games и разработчик Bitmap Bureau объяснили перенос необходимостью дополнительной полировки. По словам команды, им важно довести проект до состояния, которое сможет порадовать как давних фанатов, так и новую аудиторию.

Dragon Pearl of Destruction представляет собой классический beat’em up с боковой прокруткой, вдохновлённый аркадными хитами. Игрокам предстоит отправиться в путешествие по Этернии и взять под управление известных героев франшизы, включая Хи-Мэна, Тилу, Мана-Ат-Армса и Ши-Ра.

Проект выйдет сразу на нескольких платформах: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК. Разработчики поблагодарили игроков за терпение и пообещали, что дополнительное время пойдёт на улучшение качества и общего игрового опыта.

Теперь поклонникам остаётся дождаться лета, чтобы вновь вступить в битву за Этернию и сразиться с силами Скелетора.