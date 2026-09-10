Гарри Поттер у нас дома: белорусская инди-студия Frogstorm анонсировала фэнтези-экшен Hemlotrion: Broken Mirror

Независимая команда разработчиков из белорусской студии Frogstorm официально представила свой новый проект на движке Unreal Engine 5 — приключенческий одиночный экшен Hemlotrion: Broken Mirror. На открывшейся странице в цифровом магазине Steam пользователи уже могут добавить грядущую новинку в свой список желаемого. Сюжетная линия игры расскажет о Саймоне Пейдже, обычном второкурснике школы магии, который случайно обнаруживает опасную тайну одного из преподавателей. Вместе со своим верным другом Оливером главному герою предстоит распутывать детективную историю и противостоять скрытой в стенах замка таинственной угрозе.

При создании своего проекта отечественные авторы вдохновлялись классическими фэнтезийными играми начала двухтысячных годов. И больше всего отдаёт первыми тремя частями игровых адаптаций о Гарри Поттере. Игровой процесс Hemlotrion: Broken Mirror будет сфокусирован на динамичных сражениях с применением разнообразных магических заклинаний, детальном исследовании проработанных локаций и поиске многочисленных скрытых секретов.

Помимо обилия платформинга и поиска скрытых коллекционных предметов, игроки смогут участвовать в классических волшебных дуэлях на волшебных палочках и проходить разнообразные мини-игры, вроде пинания слаймов. Каждое новое освоенное заклинание будет открывать доступ к ранее заблокированным секциям и комнатам учебного заведения.

Разработчики отмечают, что проект нацелен на взрослую аудиторию и предложит умеренно сложный игровой процесс. На текущий момент приключение готово примерно на 40 процентов от изначально задуманного объёма, поэтому точную дату релиза авторы пока не называют.