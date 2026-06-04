Game Pass пополнился Herdling и Total Chaos: уютное приключение против мрачного хоррора

Xbox Game Pass в начале июня получил сразу два заметных пополнения — Herdling и Total Chaos, и контраст между ними получился почти демонстративным. С одной стороны — умиротворяющее приключение в альпийских горах, с другой — мрачный хоррор на выживание, где расслабиться не дадут ни секунды. Такое ощущение, что Microsoft снова проверяет границы вкусов аудитории, и, честно говоря, делает это довольно грамотно.

Herdling — это неспешное путешествие, где игрок ведёт стадо милых существ через опасные горные маршруты. Игра делает ставку на атмосферу, исследование и эмоциональную связь с подопечными. На фоне типичных экшен-релизов это выглядит почти как «медитативная пауза» в библиотеке сервиса.

Total Chaos, напротив, — жёсткий хоррор от первого лица от автора Turbo Overkill. Здесь всё построено на выживании: ресурсы, крафт, напряжённые схватки и постоянное ощущение угрозы. В сравнении с Herdling это уже не отдых, а чистый стресс-тест нервов игрока.

И именно в этом дуэт выглядит удачно: Game Pass снова показывает свою сильную сторону — разнообразие. Когда один проект предлагает спокойствие, а другой — адреналин, подписка становится не просто библиотекой игр, а набором разных настроений.