Herdling вышла на Nintendo Switch 2 с бесплатным обновлением

Студия Okomotive и издательство Panic выпустили приключенческую игру Herdling на Nintendo Switch 2. Новая версия получила улучшенное разрешение и повышенную частоту кадров. Владельцы оригинальной игры на Nintendo Switch могут обновиться бесплатно.

В честь выхода разработчики представили новый трейлер, в котором показали горные пейзажи, загадочных каликорнов и опасности, подстерегающие героиню Вию во время путешествия. Игрокам предстоит вести стадо через туманные леса, заснеженные плато и долины, преодолевать природные препятствия и защищать животных от угроз. По мере продвижения к вершине горы связь Вии с её необычными спутниками становится всё крепче.

Herdling также предлагает небольшие экологические головоломки и динамичные эпизоды, в которых стадо срывается в стремительный бег. Игра рассказывает историю о доверии, выживании и товариществе без использования слов.

Помимо Nintendo Switch 2, Herdling доступна на Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.