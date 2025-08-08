Студия Okomotive, известная по серии FAR, показала свежий трейлер своей новой игры Herdling

Студия Okomotive, известная по атмосферным FAR: Lone Sails и Changing Tides, показала свежий трейлер своей новой игры Herdling на презентации Indie World Showcase. Главная новость — приключение выйдет не только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, но и на Nintendo Switch. Релиз намечен на 21 августа.

В Herdling игроку предстоит взять под опеку стадо загадочных существ — каликорнов — и отправиться с ними в долгий путь к таинственной горной вершине. Дорога будет опасной: плато, долины, густые леса и непредсказуемые препятствия станут испытанием и для пастуха, и для его подопечных.

Геймплей сочетает медитативные прогулки с решением головоломок и напряжёнными сценами, где нужно спасаться бегством. При этом игра полностью лишена диалогов — история раскрывается через визуальный стиль, музыку и взаимодействие с миром, позволяя игроку самому погружаться в атмосферу.

Что скрывает вершина и какой ценой туда удастся добраться, мы узнаем уже в августе, когда Herdling выйдет на всех заявленных платформах.