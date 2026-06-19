Here Comes The Swarm получает нового бога Янву и расширяет контент раннего доступа

Стратегическая RTS с элементами выживания Here Comes The Swarm от инди-студии CableHook Games получила крупное обновление в раннем доступе Steam. Патч завершает первоначальный план разработки и одновременно закладывает основу для дальнейшего расширения проекта, включая ещё несколько крупных апдейтов и новую кампанию.

Главным нововведением обновления стал Янву — новое божество, ориентированное на экономическое развитие и эффективное управление поселениями. Его набор благословений и реликвий усиливает добычу ресурсов, ускоряет строительство, увеличивает доход и открывает новые синергии в поздней стадии прохождения. По задумке разработчиков, Янву должен подойти игрокам, которые предпочитают развитие базы и долгую стратегическую экспансию вместо агрессивного раннего давления.

Помимо нового божества, обновление добавляет дополнительные «Эссенции», расширяющие тактические возможности, а также вносит заметные улучшения интерфейса и читаемости боевых ситуаций. В частности, переработана информация о волнах врагов, улучшено отображение на мини-карте и оптимизирована работа производственных зданий. Разработчики также сосредоточились на исправлении багов и балансных правках, основанных на отзывах сообщества.

Here Comes The Swarm предлагает игрокам защищать последние поселения человечества от наступающих инопланетных орд, сочетая RTS-механику с тактической паузой и элементами roguelike-прогрессии. Каждое прохождение меняется за счёт разных божеств, улучшений и растущей сложности угроз, что вынуждает постоянно адаптировать стратегию.

CableHook Games подчёркивает, что выход этого обновления — не финал, а переход к следующей фазе разработки. В ближайшие месяцы в игре появятся ещё три крупных контентных патча, включая полноценную новую кампанию. Разработчики намерены продолжать развивать проект совместно с сообществом, постепенно расширяя его стратегическую глубину и вариативность прохождения.