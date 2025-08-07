Обновлённые версии Heretic и Hexen вышли в Steam и GOG

Окунитесь в грандиозное переиздание двух мрачных шутеров с колдовством, которые сформировали этот жанр – Heretic + Hexen теперь доступны на ПК в Steam и GOG.

Созданная Raven Software на модифицированном движке DOOM, Heretic и Hexen вышли в 1994 и 1995 годах, выведя шутеры от первого лица на совершенно новый уровень. Эти инновационные культовые игры представили революционные функции, такие как система инвентаря, вертикальное прицеливание и отдельные классы персонажей, преобразив жанр экшенов от первого лица для будущих поколений.

Это улучшенное обновление делает Heretic Hexen доступным для новой аудитории и давних поклонников благодаря расширенной доступности на большем количестве платформ и языков, чем когда-либо прежде. Возвращаетесь ли вы в эти темные миры или открываете их впервые, вас ждёт эпическое наследие.

Если у вас уже есть какая-либо из оригинальных игр, это издание автоматически добавится в вашу библиотеку.