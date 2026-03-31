Вышел новый порт Heretic2R для классической игры Heretic 2

Для вышедшей в 1998 году игры Heretic 2 от студии Raven Software энтузиасты выпустили порт с открытым исходным кодом. Проект получил название Heretic2R и доступен для скачивания на платформе GitHub. В отличие от предыдущих игр серии, проект был выполнен с видом от 3 лица и не снискал коммерческого успеха, однако спустя 28 лет получил масштабное обновление от сообщества.

Новая версия порта привносит улучшения для современных систем. Разработчик выделяет поддержку широкоформатных мониторов с автоматическим масштабированием интерфейса и воспроизведение музыки в формате OGG. Частота кадров рендеринга теперь не зависит от скорости отправки сетевых пакетов, что позволяет достичь теоретического максимума в 1000 кадров в секунду. Визуальные эффекты обновляются с частотой кадров рендеринга, а не с жестким ограничением в 20 кадров в секунду, как это было в оригинале. Значительно сократилось время загрузки уровней и были исправлены ошибки. Автор порта добавил косметические улучшения для сохранения привычного визуального стиля.

Для запуска Heretic2R требуется наличие файлов оригинальной игры, обновленной до версии 1.06. Музыкальные треки необходимо конвертировать в формат OGG и поместить в соответствующую папку. Порт ориентирован на кампанию для 1 игрока, которую можно пройти до финала без критических багов. Мультиплеер работает, но практически не тестировался. В планах у создателя значится внедрение рендерера OpenGL 3, звукового движка OpenAL и добавление поддержки контроллеров.