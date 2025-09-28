Сборник культовых шутеров Heretic + Hexen получил первое обновление со множеством улучшений и исправлением ошибок

Недавно Bethesda удивила поклонников классических шутеров от первого лица, выпустив комплект Heretic + Hexen для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Однако после его выхода Nightdive Studios не забросила игру, а подготовила ряд улучшений.

Bethesda объявила о первом обновлении для Heretic + Hexen, которое добавляет различные новые функции, изменения игрового процесса, исправления ошибок и улучшения модов и теперь доступно на всех платформах.

Новое

Heretic: Добавлена ​​рандомизация расположения огненной булавы из оригинальной игры (хотя и со 100% вероятностью появления, а не с 75% как в оригинале).

Добавлена ​​возможность отключить субтитры во время кат-сцен в меню «Специальные возможности».

Добавлена ​​возможность восстановить исходное поведение при нажатии двух кнопок при выборе предметов в инвентаре.

Добавлена ​​возможность восстановить исходное поведение при полёте вперёд или назад. Полёт теперь будет на одной высоте независимо от того, смотрит ли пользователь вверх или вниз.

Добавлена ​​возможность отключить сглаживание анимации оружия.

Добавлены сочетания клавиш «Посмотреть вверх», «Посмотреть вниз» и «Центрировать вид».

Разрешено использовать больше кнопок для продвижения в текстовых кат-сценах.

Меню модификаторов игрового процесса теперь доступно с экранов эпизода и класса игрока, а не только при выборе сложности.

Изменения

Hexen: Увеличен урон от «Кровавого хлыста» и скорректировано поведение автоматического прицеливания для лучшей работы с большими группами врагов.

Hexen: Немного увеличена скорость атаки топора Тимона.

Hexen: Уменьшено потребление маны Глушителем с 14 до 10 единиц для каждого типа.

Hexen: Немного увеличена стоимость маны Острия Пера с 18 до 20 единиц.

Hexen: Улучшена плавность анимации атаки для следующих видов оружия: Топор Тимона, Молот Возмездия, Булава Раскаяния, Острое Перо, Сапфировый жезл и Кровохлыст.

Улучшена плавность анимации поднятия и опускания оружия.

Отключены фоновые звуки меню при отключённом саундтреке.

Кроме того, была добавлена ​​поддержка виртуальной клавиатуры Windows для ввода текста, была удалена опция полноэкранного режима, чтобы исправить некоторые ошибки, связанные с наложением игровой панели и заставить работать виртуальную клавиатуру, а также были внесены изменения в моды.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.