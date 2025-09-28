ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Heretic + Hexen 07.08.2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Фэнтези, Ретро, Средневековье
8 2 оценки

Сборник культовых шутеров Heretic + Hexen получил первое обновление со множеством улучшений и исправлением ошибок

monk70 monk70

Недавно Bethesda удивила поклонников классических шутеров от первого лица, выпустив комплект Heretic + Hexen для ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Однако после его выхода Nightdive Studios не забросила игру, а подготовила ряд улучшений.

Обновлённые версии Heretic и Hexen вышли в Steam и GOG

Bethesda объявила о первом обновлении для Heretic + Hexen, которое добавляет различные новые функции, изменения игрового процесса, исправления ошибок и улучшения модов и теперь доступно на всех платформах.

Новое

  • Heretic: Добавлена ​​рандомизация расположения огненной булавы из оригинальной игры (хотя и со 100% вероятностью появления, а не с 75% как в оригинале).
  • Добавлена ​​возможность отключить субтитры во время кат-сцен в меню «Специальные возможности».
  • Добавлена ​​возможность восстановить исходное поведение при нажатии двух кнопок при выборе предметов в инвентаре.
  • Добавлена ​​возможность восстановить исходное поведение при полёте вперёд или назад. Полёт теперь будет на одной высоте независимо от того, смотрит ли пользователь вверх или вниз.
  • Добавлена ​​возможность отключить сглаживание анимации оружия.
  • Добавлены сочетания клавиш «Посмотреть вверх», «Посмотреть вниз» и «Центрировать вид».
  • Разрешено использовать больше кнопок для продвижения в текстовых кат-сценах.
  • Меню модификаторов игрового процесса теперь доступно с экранов эпизода и класса игрока, а не только при выборе сложности.

Изменения

  • Hexen: Увеличен урон от «Кровавого хлыста» и скорректировано поведение автоматического прицеливания для лучшей работы с большими группами врагов.
  • Hexen: Немного увеличена скорость атаки топора Тимона.
  • Hexen: Уменьшено потребление маны Глушителем с 14 до 10 единиц для каждого типа.
  • Hexen: Немного увеличена стоимость маны Острия Пера с 18 до 20 единиц.
  • Hexen: Улучшена плавность анимации атаки для следующих видов оружия: Топор Тимона, Молот Возмездия, Булава Раскаяния, Острое Перо, Сапфировый жезл и Кровохлыст.
  • Улучшена плавность анимации поднятия и опускания оружия.
  • Отключены фоновые звуки меню при отключённом саундтреке.

Кроме того, была добавлена ​​поддержка виртуальной клавиатуры Windows для ввода текста, была удалена опция полноэкранного режима, чтобы исправить некоторые ошибки, связанные с наложением игровой панели и заставить работать виртуальную клавиатуру, а также были внесены изменения в моды.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

11
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий