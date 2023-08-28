В GOG началась бесплатная раздача ролевой стратегии Hero of the Kingdom 2 ©

Цифровой магазин GOG снова решил порадовать раздачей небольшой игры, на этот раз в свою библиотеку игр можно будет абсолютно бесплатно добавить стратегию Hero of the Kingdom 2.

Вы можете найти игру по этому адресу. Или нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда.

Вы и ваша сестра наконец-то нашли пристанище в маленькой рыбацкой деревушке. Но вскоре пришли новые беды. Угроза, исходящая от неудержимой команды пиратов, нависла над всем королевством. Ваша любимая сестра была похищена пиратами и унесена далеко в неведомые земли. У вас нет другого выхода, кроме как отправиться в путешествие, чтобы спасти ее. Вы должны быть храбрыми. Вам предстоит отправиться на край света, помогая людям, выполняя задания, приобретая ценные навыки и находя сотни полезных предметов.