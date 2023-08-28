В GOG началась бесплатная раздача ролевой стратегии Hero of the Kingdom 2

Цифровой магазин GOG снова решил порадовать раздачей небольшой игры, на этот раз в свою библиотеку игр можно будет абсолютно бесплатно добавить стратегию Hero of the Kingdom 2.
Вы можете найти игру по этому адресу. Или нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда.
Вы и ваша сестра наконец-то нашли пристанище в маленькой рыбацкой деревушке. Но вскоре пришли новые беды. Угроза, исходящая от неудержимой команды пиратов, нависла над всем королевством. Ваша любимая сестра была похищена пиратами и унесена далеко в неведомые земли. У вас нет другого выхода, кроме как отправиться в путешествие, чтобы спасти ее. Вы должны быть храбрыми. Вам предстоит отправиться на край света, помогая людям, выполняя задания, приобретая ценные навыки и находя сотни полезных предметов.
Ролевой эту игру крайне сложно назвать, в ней как такового геймплея нет. Просто ходишь по локациям и кликаешь на ресурсы, пока не пройдешь дальше. Проиграть в этой игре нельзя, разве что засофтлочиться, сюжет там примитивно-наивный, как в детских сказках. Однако в этом кликере есть что-то умиротворяющее и дает вайб самодельных игр, которые мы в детстве рисовали на а4 листах, поэтому купил все части этой игры и остался доволен. Только в третьей части у разрабов был плохой опыт имплементации крафта, который превратил чилловую игру в дрочильню.
Спасибо)
Gog бесполезная помойка
GOG - означает Good Old Games. Теперь подумай над своими словами!
Простите я перебрал, больше так не буду