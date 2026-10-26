Heroes Never Die объединит "Героев меча и магии" и Vampire Survivors в фэнтезийной стратегии

Студия Ludogram анонсировала Heroes Never Die — фэнтезийный стратегический экшен-рогалик, сочетающий масштабные сражения армий в духе Heroes of Might and Magic III с непрерывными волнами врагов из Vampire Survivors. Игра выйдет на PC в 2027 году.

Игрокам предстоит выбрать одного из 20 героев, собрать войско и вести его в бой против орд чудовищ. Сражения проходят в реальном времени: можно направлять отряды, выбирать цели и менять тактику прямо во время столкновения. По мере продвижения армия будет расти, а в её рядах появятся разнообразные бойцы — от солдат до гоблинов и минотавров.

Стратегическая составляющая не ограничивается битвами. Игрокам предстоит добывать ресурсы, развивать крепости, усиливать подразделения и подбирать комбинации войск под стиль своего героя. Каждое прохождение рассчитано примерно на 25 минут и завершается схваткой с мощным противником, поэтому решения по развитию армии будут иметь решающее значение.

На старте разработчики обещают четыре фракции, более 60 типов юнитов и множество вариантов развития персонажей. Благодаря сочетанию динамичного экшена и классического управления войсками Heroes Never Die намерена предложить новый взгляд на фэнтезийные стратегии. Релиз запланирован на 2027 год в Steam.