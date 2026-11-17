В декабре 2013 года Electronic Arts выпустила мобильную тактическую стратегию Heroes of Dragon Age. В ней игроки собирали отряды из знаковых героев Тедаса, расставляли их фигурки на виртуальном поле боя и сражались против ИИ или других пользователей. Проект не выдержал проверки временем, и в начале 2023 года издатель окончательно отключил его серверы.

Однако энтузиаст под ником Jealous_Sound-3067 решил вернуть игру к жизни и выпустил проект Heroes of Dragon Age Reborn. Сборка уже доступна для скачивания на ПК под управлением Windows, macOS и Linux.

Фанатское переиздание не копирует оригинал точь-в-точь. По словам автора, оригинальная игра строилась вокруг агрессивной монетизации, поэтому в ремейке баланс пришлось серьёзно переработать:

Честный баланс и канон: Разработчик пересмотрел баланс PvP-сражений и вернул ранее вырезанную экипировку. Легендарных героев также переделали, чтобы они лучше соответствовали лору вселенной Dragon Age.

Разработчик пересмотрел баланс PvP-сражений и вернул ранее вырезанную экипировку. Легендарных героев также переделали, чтобы они лучше соответствовали лору вселенной Dragon Age. Новые активности: В игру добавили систему экспедиций, а также ежедневные и еженедельные задания для разнообразия геймплея.

В игру добавили систему экспедиций, а также ежедневные и еженедельные задания для разнообразия геймплея. Помощь нейросетей: Автор не скрывает, что активно использовал ИИ при воссоздании проекта. В работе ему помогали модели Fable 5.2 и Opus 5.5, а с оформлением экспедиций выручил генератор GPT Image 2.6.

Работа над Heroes of Dragon Age Reborn всё ещё продолжается. Первые игроки столкнулись с ошибками при запуске, и автор уже готовит исправления. В будущем он также планирует добавить классический режим для тех, кто хочет увидеть игру в её первозданном виде — если на это будет достаточный спрос со стороны сообщества.