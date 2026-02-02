Эпичный трейлер еще одного амбициозного RPG-экшена из Китая - Heroes of Jin Yong

Прошлая неделя выдалась богатой на анонсы из Поднебесной: китайские разработчики явно решили напомнить индустрии, что их амбиции простираются далеко за пределы мобильных гача-игр. Не успели игроки обсудить эффектную демонстрацию A Whisper of Fall: Jinyiwei, как сегодня студия CreateAI нанесла новый удар, представив первые кадры масштабной ролевой игры Heroes of Jin Yong.

Разработчики опубликовали дебютный геймплейный трейлер своего ААА-проекта с открытым миром, основанного на легендарных произведениях писателя Цзинь Юна. Эти романы считаются столпами жанра китайского фэнтези о боевых искусствах и имеют для культуры Китая такое же значение, как «Властелин колец» для Запада. Игра объединит сюжетные линии из таких культовых книг, как «Легенда о героях Кондора», «Смеющаяся гордость рек и озер» и «Меч Небес и Сабля Дракона».

Первый трейлер Heroes of Jin Yong демонстрирует плавную боевую систему, сфокусированную на ближнем бое, уклонениях, блоках и контратаках. Игрокам предстоит встретиться с известными персонажами книг в едином бесшовном мире.

Как сообщается, команда разработчиков провела масштабные полевые исследования, чтобы оцифровать и воссоздать в игре более 100 реальных исторических ландшафтов Китая. Для реалистичности движений используется собственная студия захвата движений площадью 2000 квадратных метров.

А саундтрек для игры пишет композитор Цай Чжичжань, работавший над оригинальной игрой Heroes of Jin Yong 1996 года, что станет отличным подарком для ностальгирующих фанатов.

Проект уже привлек внимание ветеранов индустрии. На закрытом показе в Пекине игру высоко оценил Кодзи Игараси, продюсер Castlevania и Bloodstained, отметив её потенциал в популяризации жанра уся на Западе.

Дата выхода Heroes of Jin Yong пока не объявлена, но CreateAI обещает регулярно делиться новостями о ходе разработки.