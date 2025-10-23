Анонсирован карточный рогалик с механиками покера Heroes of Magic & Cards

Студия First Day Entertainment представила Heroes of Magic & Cards — пошаговый карточный рогалик, в котором классические элементы жанра сочетаются с механиками покера. Игроков ждет построение колоды и сражения, где для победы предстоит собирать покерные комбинации. Демоверсия проекта станет доступна 5 ноября.

Соучредитель First Day Entertainment Стивен Гоу отметил, что покер по своей сути увлекателен и очень сложен. Он отлично подходит для игр в жанре декбилдер, но используется недостаточно. По его словам, команда хотела восполнить этот пробел, создав Heroes of Magic & Cards.

В процессе прохождения игроки будут собирать идеальную колоду, чтобы сокрушать противников с помощью стритов и пар. Каждый забег предложит случайные встречи, а также уникальный набор чар и реликвий, что потребует от игрока выстраивать стратегию на ходу. Можно будет сосредоточиться на лечении, изменении значений карт для максимизации комбинаций или на чистом уроне.

В игре также будут представлены различные классы, каждый со своими уникальными способностями, влияющими на ход боя. В качестве примеров приводятся такие умения, как Цепная молния, Адский огонь и Взрыв щита, которые призваны разнообразить сражения и позволить проводить разрушительные атаки.

Ознакомиться с Heroes of Magic & Cards можно будет 5 ноября, когда выйдет демоверсия игры в Steam.