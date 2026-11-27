Разработчик представил публичную превью-версию OpenHeroes1 - проект, который воссоздает оригинальную Heroes of Might and Magic (1995) на движке Godot 4.7. По словам автора это его любимая игра детства, и он хочет дать людям простой способ снова в нее поиграть.

Проект поддерживает стандартные сценарии, все четыре оригинальные кампании, локальный режим hot seat для 2-4 игроков, а также сетевую игру по IP для двух человек. Для запуска потребуется движок Godot и собственная копия HOMM1 или демоверсия 1995 года. Поскольку графика, музыка и сценарии защищены авторским правом, в репозитории их нет - игра собирает данные из вашей копии. Гайды по сборке доступны для Windows, Ubuntu, Steam Deck и macOS.

Разработчик честно признал, что при создании проекта активно использовался искусственный интеллект. Он понимает скептицизм сообщества по поводу «вайб-кодинга», но отмечает, что в одиночку такой масштабный проект было бы невозможно завершить в разумные сроки. По его словам, он вложил много сил в тестирование и постарался сохранить высокие стандарты качества. Автор стремился сделать порт максимально близким к оригиналу, за одним исключением: старые режимы подключения по модему и прямое соединение убраны, а сетевая игра теперь работает через интернет. Android и iOS технически поддерживаются, но сборку придется делать самостоятельно, а оптимизация под сенсорные экраны пока минимальна.