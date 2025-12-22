Движок fheroes2 получил обновление 1.1.13 с улучшенным генератором карт и более умным ИИ

Команда разработчиков проекта fheroes2 объявила о выпуске версии 1.1.13. Этот проект представляет собой воссоздание движка классической стратегии Heroes of Might and Magic II с открытым исходным кодом. Авторы подготовили обновление как раз к предстоящим праздникам и внедрили в него множество полезных изменений, затрагивающих игровой процесс и инструменты создания карт.

Одним из ключевых направлений работы стала доработка генератора случайных карт. Теперь у этого инструмента появился понятный пользовательский интерфейс, который облегчает взаимодействие с настройками. Создатели значительно улучшили алгоритмы генерации, что позитивно сказалось на логике размещения дорог, интерактивных объектов и отрядов монстров. Разработчики отметили, что планируют и дальше совершенствовать этот функционал в будущих релизах.

Серьезные изменения коснулись искусственного интеллекта. Компьютерный оппонент научился применять заклинания Телепорт и Землетрясение, а также стал гораздо эффективнее использовать магию в битвах. ИИ теперь разумнее расходует очки маны, что делает его поведение менее предсказуемым и добавляет сложности игровому процессу.

Для редактора карт была добавлена часто запрашиваемая функция непрерывного рисования при удерживании кнопки мыши. Это работает для кистей ландшафта и инструмента удаления, что существенно ускоряет создание уровней, особенно на устройствах с сенсорными экранами. Также команда добилась прогресса в создании версии для iOS, исправив множество ошибок и наладив автоматическую сборку. Публичный релиз для этой платформы ожидается в ближайшее время.

Техническая часть игры также подверглась оптимизации. Разработчики снизили потребление оперативной памяти и улучшили общую производительность движка. Кроме того, были обновлены переводы интерфейса и устранено более 30 различных ошибок, обнаруженных с момента выхода предыдущего патча.