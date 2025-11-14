Энтузиасты выпустили обновление 1.1.12 для fheroes2 с улучшенным ИИ

Команда энтузиастов, занимающаяся проектом fheroes2, выпустила обновление 1.1.12 для своего движка, воссоздающего классическую Heroes of Might and Magic 2. Разработчики называют этот релиз одним из самых крупных за последнее время.

Ключевым нововведением стала начальная реализация генератора случайных карт, который уже доступен в редакторе. На данный момент функция находится в разработке и будет дорабатываться в будущих обновлениях.

Еще одним важным шагом стала базовая поддержка iOS. Хотя версия для мобильной платформы Apple еще требует полировки, это значительное расширение для проекта.

Помимо этого, обновление включает множество улучшений пользовательского интерфейса. Были обновлены некоторые иконки, добавлены новые кнопки, на высоких разрешениях панель очередности хода перемещена над полем боя, а также восстановлены недостающие анимации в кампаниях. Игроки теперь могут переключаться между городами в Гильдии магов с помощью стрелок и удалять карты из списков.

Существенные изменения коснулись и искусственного интеллекта. Компьютерные противники научились лучше прогнозировать начало новой недели для посещения объектов вроде жилищ монстров и ветряных мельниц, а также эффективнее расставляют войска перед битвой. Были добавлены и новые условия для найма героев, чтобы сделать позднюю стадию игры более интересной.

Для запуска fheroes2 требуются файлы оригинальной игры Heroes of Might and Magic 2.