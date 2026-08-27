Культовую оперу для Heroes of Might and Magic 2 записали в обычной ванной из-за копеечного бюджета

Легендарный композитор культовой серии пошаговых стратегий Heroes of Might and Magic Пол Энтони Ромеро в интервью раскрыл неожиданные производственные тайны создания музыки для классических частей франшизы. Как оказалось, знаменитые оперные партии из Heroes of Might and Magic 2 создавались в условиях жесткой экономии. Из-за отсутствия бюджета на аренду звукозаписывающих студий или наем живых оркестров запись вокала проходила непосредственно в кафельной ванной комнате квартиры аудиопродюсера Роба Кинга, где плитка обеспечивала естественную реверберацию оперного зала.

По словам композитора, издатели в лице New World Computing и 3DO выделяли настолько скромные средства, что их едва хватало на оплату его собственной работы. Чтобы обогатить звучание живыми голосами и инструментами, Ромеро привлекал своих друзей из оперы, виолончелистку и флейтиста на абсолютно бесплатной основе. Разработчики предоставляли автору полную творческую свободу и почти не вмешивались в процесс, выставив за все время лишь одно забавное ограничение: в фэнтезийном саундтреке было строго запрещено использовать саксофон.

Ни в одной из классических частей серии с 1 по 7 разработчики не нанимали настоящий оркестр для создания саундтрека. Вся музыкальная ткань полностью наигрывалась Ромеро вручную на синтезаторах и сэмплировалась. Во времена работы над первой Heroes of Might and Magic композитор и вовсе пользовался миниатюрной клавиатурой на 36-44 клавиши, постоянно переключая регистры тумблером прямо во время игры, чтобы взять нужные басовые или высокие ноты.

С развитием серии менялся и музыкальный язык. Если первая часть опиралась на барочные мотивы 16-17 веков, то в Heroes of Might and Magic 3 композитор вдохновлялся симфоническими шедеврами 20 века и стилем Сергея Рахманинова. Самой сложной и утонченной работой в серии музыкант считает саундтрек для Heroes of Might and Magic 5 и дополнения Tribes of the East, в котором он экспериментировал с армянской музыкой, творчеством Арама Хачатуряна и балетами Сергея Прокофьева. В Heroes of Might and Magic 7 автор сознательно добавил музыкальные трибьюты Густаву Малеру, Астору Пьяццолле и Рихарду Штраусу.

В процессе написания саундтреков музыкант был практически полностью изолирован от команды геймдизайнеров. Ромеро получал технические задания исключительно через продюсера Роба Кинга, не знал точного места разработки стратегий и лично встретился с создателем вселенной Джоном Ван Канегемом лишь спустя 15 лет после релиза оригинальных проектов. Из-за подобной дистанции композитор десятки лет даже не подозревал о скандале вокруг вырезанной высокотехнологичной фракции Кузница (Forge) из Heroes of Might and Magic 3, которую авторам пришлось спешно заменить на Сопряжение (Conflux) из-за возмущения фанатов.

На протяжении 15 лет Пол Ромеро вообще не догадывался о культовом статусе своих композиций среди геймеров. Будучи академическим пианистом, он гастролировал по миру с классическими произведениями, пока в конце 2000-х годов слушатели в Париже и Будапеште не начали подходить к нему после фортепианных концертов с вопросами об авторстве музыки к Героям. Полноценный масштаб народной любви раскрылся лишь с развитием сервиса YouTube, где игроки массово выкладывали оцифрованные треки из стратегий.

Сюрпризом для композитора стал визит в Польшу, где вместо запланированной короткой автограф-сессии его встретил зал на сотни фанатов, ожидавших полноценного живого выступления. Поскольку Ромеро никогда не записывал ноты для игр на бумаге, ему пришлось на ходу восстанавливать композиции по памяти и играть их на слух под подсказки напевавших темы зрителей. В настоящее время Пол Ромеро регулярно выступает на европейских сценах с польским симфоническим коллективом Heroes Orchestra, исполняющим оркестровые версии культового саундтрека.