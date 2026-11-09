Релиз fheroes2 версии 1.1.18 принес масштабные улучшения искусственного интеллекта и полоски здоровья существ

Разработчики открытого движка fheroes2 выпустили масштабное обновление под номером 1.1.18 для фанатов пошаговой стратегии Heroes of Might and Magic 2. Свежий патч закрыл более 60 проблем и ошибок, накопившихся со времени предыдущей версии 1.1.17, а также ознаменовал возвращение команды к регулярному ежемесячному циклу релизов. Вынужденная пауза в разработке была вызвана личными обстоятельствами ключевых участников проекта, которые к настоящему моменту полностью разрешились.

Главным направлением апдейта стало комплексное улучшение искусственного интеллекта на карте приключений и в тактических битвах. Компьютерные соперники научились гораздо грамотнее использовать уникальные способности Вампиров-лордов и Призраков, а также перестали накладывать заклинание Берсерк в заведомо неэффективных ситуациях. Кроме того, виртуальные полководцы научились прогнозировать будущие состояния интерактивных объектов без применения нечестных скрытых механик.

Вместе с развитием боевых навыков кремниевого противника авторы скорректировали баланс сложности на основе отзывов игроков. Агрессивность искусственного интеллекта на низких уровнях сложности была заметно снижена ради создания более спокойного темпа игры. Одновременно с этим на высоких уровнях сложности создатели убрали большую часть скрытых преимуществ, которые ранее искусственно усиливали виртуальных соперников.

Длительная задержка не была преднамеренной и возникла из-за важных личных обстоятельств у нескольких ключевых участников команды. Теперь эти вопросы улажены, проект уверенно движется вперед, а следующее обновление выйдет намного быстрее.

- Команда разработчиков fheroes2

В сражениях появилась опция включения полосок здоровья над отрядами существ, позволяющая мгновенно оценивать состояние армии на поле боя без необходимости изучать показатели каждого юнита по отдельности. Интерфейс рынка и факторий также обзавелся новой иконкой со счетчиком и всплывающим окном, детально поясняющим правила получения наиболее выгодных условий для обмена ценных ресурсов.

Существенные изменения коснулись встроенного редактора сценариев. Разработчики полностью переработали инструмент автоматического тестирования, позволив картостроителям выбирать классы героев для симуляции матчей. В виртуальную клавиатуру редактора добавили поддержку многострочного редактирования текста, что значительно упростило создание сюжетных описаний для фанатских кампаний. Окно горячих клавиш получило разделение по категориям и отдельную настраиваемую клавишу Delete для корректной работы на различных операционных системах.

В базовую поставку движка авторы включили 5 новых карт и 4 обновленные версии существующих сценариев с правками от создателей. Для запуска модифицированного движка fheroes2 по-прежнему требуется наличие оригинальных файлов Heroes of Might and Magic 2, которые можно официально приобрести в цифровом сервисе GOG.