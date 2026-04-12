Состоялся релиз новой версии движка fheroes2 1.1.15 для игры Heroes of Might and Magic 2

Команда разработчиков проекта fheroes2 объявила о выходе обновления 1.1.15 для своего открытого игрового движка, который воссоздает классическую стратегию Heroes of Might and Magic 2. В новой версии авторы внесли изменения во все элементы игры, уделив особое внимание пользовательским картам и редактору.

Поскольку библиотека пользовательских сценариев быстро растет, создатели начали включать лучшие из них в сборку движка. В этом релизе добавлены 3 новые карты, среди которых Ravenhold, Apocalypse и Final Invasion. Также обновлены 2 уже существующие карты под названиями Eruption и 7 Deserts, которые теперь поддерживают различные языки. На приключенческой карте в окне информации о сценарии появилась кнопка About, позволяющая узнать подробности от автора карты.

Значительные улучшения получил редактор. Разработчики добавили больше спрайтов для дорог, чтобы они выглядели естественно. Появилась возможность выбирать конкретные артефакты для объектов со случайными предметами. Авторы исправили ошибки в генераторе случайных карт и смягчили условия размещения объектов, что позволит картостроителям создавать уникальные ландшафты.

Обновление принесло улучшения в систему локализации. Виртуальная клавиатура теперь поддерживает почти все доступные в игре языки. Добавлена начальная поддержка греческого языка, а также увеличена скорость переключения локализаций внутри движка. Режим Battle Only был полностью переработан, получив поддержку интерфейса Evil и улучшенный дизайн. В будущих обновлениях этот режим планируют расширять. Опция очередности хода в боях теперь поддерживает размещение в нижней части экрана.

Команда также улучшила искусственный интеллект, исправила проблемы с рендерингом и добавила поддержку MIDI для консоли PS Vita. Всего с момента прошлого релиза было закрыто более 40 проблем. Для запуска проекта требуются файлы оригинальной игры, которые можно приобрести в магазине GOG.