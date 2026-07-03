Состоялся релиз новой версии открытого движка fheroes2 для Heroes of Might and Magic 2

Разработчики открытого движка fheroes2, воссоздающего классическую пошаговую стратегию Heroes of Might and Magic 2, выпустили обновление под номером 1.1.17.

Главным нововведением версии 1.1.17 стала функция автоматического плейтеста для встроенного редактора карт. Создатели пользовательских локаций теперь могут запускать автоматическую симуляцию матча для проверки баланса, наблюдения за поведением искусственного интеллекта и анализа игрового процесса без прямого вмешательства. Запуск этого режима по умолчанию назначен на клавишу A в редакторе. Кроме того, разработчики добавили возможность прокрутки всех объектов внутри определенной группы с помощью колесика мыши.

Существенные изменения коснулись искусственного интеллекта. Компьютерные оппоненты научились принимать более эффективные решения на карте приключений, в том числе чаще оставаться в замках для получения бонуса к запасу хода на следующий день. В режиме тактического боя искусственный интеллект теперь лучше справляется с зеркальными отрядами монстров и корректно применяет заклинание Телепорт на существ, находящихся под действием эффекта Бешенство. При этом скорость хода противников под управлением компьютера возросла без ущерба для их логики.

Разработчики также внесли ряд улучшений в интерфейс и общую оптимизацию проекта. В режиме быстрых сражений исправлено несколько ошибок и доработаны визуальные элементы, а на карте приключений появилась поддержка плавного скроллинга. Генератор случайных карт получил исправления, исключающие некорректное размещение объектов на местности. Для пользователей мобильных устройств на базе Android добавлена возможность распаковывать необходимые ресурсы игры напрямую из установщика цифрового магазина GOG.

Обновление сократило время запуска движка, что особенно заметно на старых и слабых устройствах, и снизило потребление оперативной памяти. В общей сложности с момента прошлого релиза разработчики закрыли более 30 различных технических проблем и багов. Создатели проекта напоминают, что для полноценной работы движка fheroes2 по-прежнему требуются файлы оригинальной игры Heroes of Might and Magic 2, которые можно приобрести на платформе GOG.