ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Heroes of Might and Magic 2: The Succession Wars 30.04.1997
Стратегия, Пошаговая, Фэнтези
9 245 оценок

Вышла новая версия движка fheroes2 1.1.16 для Heroes of Might and Magic 2

Extor Menoger Extor Menoger

Команда разработчиков выпустила обновление 1.1.16 для проекта fheroes2. Этот проект представляет собой воссозданный движок классической стратегии Heroes of Might and Magic 2, созданный для запуска на современных системах с множеством улучшений. На разработку свежей версии ушел 1 месяц.

Главной особенностью релиза стало масштабное обновление редактора карт, основанное на отзывах сообщества. Теперь пользователи могут рисовать дороги и ручьи простым перетаскиванием курсора. Разработчики отмечают, что это значительно повышает удобство по сравнению с прошлым методом кликов, особенно на устройствах с сенсорными экранами. Кроме того, появилась возможность перемещать отдельные объекты прямо на карте. Эта крайне востребованная функция отсутствовала даже в оригинальном редакторе. Она позволяет быстро корректировать существующие ландшафты без необходимости создавать их заново.

В редактор также добавили поддержку копирования объектов, что упрощает работу и избавляет от необходимости постоянно искать нужные элементы меню. Теперь игровые предметы можно размещать даже за пределами краев карты. Это позволяет создавать уникальные пейзажи и усиливает ощущение того, что локация является частью большого мира. Дополнительно создатели карт получили возможность выбирать, какой именно высший артефакт будет закопан в землю.

Помимо доработок редактора, команда ускорила время запуска приложения и исправила скорость анимации поворота героев. Были обновлены многие переводы и добавлена поддержка языка эсперанто. За прошедший цикл авторы закрыли более 20 проблем. Для работы движка игрокам все еще требуются файлы оригинальной игры, которые можно найти на площадке GOG.

7
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий