Вышла новая версия движка fheroes2 1.1.16 для Heroes of Might and Magic 2

Команда разработчиков выпустила обновление 1.1.16 для проекта fheroes2. Этот проект представляет собой воссозданный движок классической стратегии Heroes of Might and Magic 2, созданный для запуска на современных системах с множеством улучшений. На разработку свежей версии ушел 1 месяц.

Главной особенностью релиза стало масштабное обновление редактора карт, основанное на отзывах сообщества. Теперь пользователи могут рисовать дороги и ручьи простым перетаскиванием курсора. Разработчики отмечают, что это значительно повышает удобство по сравнению с прошлым методом кликов, особенно на устройствах с сенсорными экранами. Кроме того, появилась возможность перемещать отдельные объекты прямо на карте. Эта крайне востребованная функция отсутствовала даже в оригинальном редакторе. Она позволяет быстро корректировать существующие ландшафты без необходимости создавать их заново.

В редактор также добавили поддержку копирования объектов, что упрощает работу и избавляет от необходимости постоянно искать нужные элементы меню. Теперь игровые предметы можно размещать даже за пределами краев карты. Это позволяет создавать уникальные пейзажи и усиливает ощущение того, что локация является частью большого мира. Дополнительно создатели карт получили возможность выбирать, какой именно высший артефакт будет закопан в землю.

Помимо доработок редактора, команда ускорила время запуска приложения и исправила скорость анимации поворота героев. Были обновлены многие переводы и добавлена поддержка языка эсперанто. За прошедший цикл авторы закрыли более 20 проблем. Для работы движка игрокам все еще требуются файлы оригинальной игры, которые можно найти на площадке GOG.