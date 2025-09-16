Вышло обновление 1.1.11 для фанатского движка fheroes2

Команда разработчиков проекта fheroes2, воссоздающего Heroes of Might and Magic II, выпустила свежее обновление под номером 1.1.11. После некоторого затишья авторы представили ряд нововведений, направленных на улучшение игрового процесса, расширение возможностей для создателей карт и исправление ошибок.

Ключевым нововведением стала доработка редактора карт. Теперь авторы могут более гибко настраивать гильдии магов в городах, вручную выбирая доступные для изучения заклинания или запрещая появление определенных из них. Также появилась возможность детально настраивать объект случайное существо. Вместо полной случайности теперь можно задать конкретный список монстров, которые могут появиться в качестве охраны, что позволяет лучше контролировать баланс и повышает реиграбельность карт.

Помимо этого, обновление привнесло несколько визуальных и геймплейных улучшений. В окне объявления недели существа теперь будет отображаться его портрет, добавляя наглядности событию. Механика работы водоворота была возвращена к оригинальной: теперь для его использования герой должен потратить очки передвижения. В бою появилась удобная функция подсветки отряда на поле при наведении курсора на его иконку в шкале очередности хода. Наконец, в информационном окне существа теперь можно увидеть точную стоимость апгрейда, что делает управление армией более прозрачным.

Разработчики также сообщают об обновлении всех переводов и закрытии более 40 тем с ошибками и предложениями по улучшению движка с момента прошлого релиза. Команда поблагодарила сообщество за поддержку и выразила надежду, что новая версия сделает игру еще более увлекательной.