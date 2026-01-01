Авторы Horn of the Abyss выпустили обновление 1.8.0 с новой фракцией Bulwark для Heroes of Might and Magic III

Команда энтузиастов HotA Crew преподнесла фанатам культовой пошаговой стратегии очередной новогодний подарок. Разработчики представили и сразу же выпустили глобальное обновление версии 1.8.0 для модификации Heroes of Might and Magic III: Horn of the Abyss. Ключевой особенностью патча стало введение двенадцатой игровой фракции, которая получила название Bulwark.

Новый город выполнен в суровой северной стилистике и населен существами, обитающими в заснеженных регионах. Линейка войск предлагает игрокам командовать кобольдами, горными баранами, стальными эльфами и йети. На высоких уровнях отстройки города армию пополнят великие шаманы, боевые мамонты и могучие йотуны. Визуальный стиль замка и существ отсылает к скандинавским легендам и органично вписывается в существующий снежный биом игры.

Геймплейные изменения затронули и механики сражений. В игру добавлен новый вторичный навык Руны, который позволяет существам новой фракции накапливать специальные заряды в ходе битвы. Эти уровни рун дают бонусы к атаке, защите или скорости отрядов в зависимости от действий на поле боя. Для поддержки этой механики в городе предусмотрено специальное строение Алтарь рун. Кроме того, создатели карт получили в свое распоряжение расширенную систему событий, позволяющую конструировать сложные квесты с многоступенчатыми условиями выполнения.

Релиз стал приятной неожиданностью для сообщества, так как с момента выхода предыдущей фракции Фабрика прошло всего 2 года, что является рекордно коротким сроком для команды HotA Crew. Игроки в комментариях уже называют это событие главным подарком 2026 года и отмечают высокое качество проработки новых моделей и музыкального сопровождения. Обновление уже доступно для автоматической загрузки через лаунчер игры.