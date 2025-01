Дополнение Horn of the Abyss для HoMM 3 получило обновление 1.7.2 с новой компанией и переработкой механик

Сообщается, что крупное фанатское дополнение Horn of the Abyss для Heroes of Might and Magic III получило новое обновление 1.7.2. В нем разработчики добавили новые карты и внесли правки в баланс игры.

Основные изменения:

Добавлено 9 новых одиночных карт;

Переработан ряд слабых вторичных навыков с целью дать каждому из них как минимум ситуативную полезность;

Переработаны специализации ряда героев, относящиеся к заклинаниям и существам. Теперь их эффект будет более ощутим в игре;

Частично переработаны интерфейсы входящих в сборку редакторов для более корректной работы на современных экранах и больших разрешениях, исправлены баги, введены некоторые другие QoL-улучшения. Появился новый интересный функционал в редакторе карт;

Проведены небольшие работы над внутренним балансом Фабрики с целью усилить оказавшуюся менее востребованной, чем ожидалось, технологическую ветку развития;

Введены некоторые давно напрашивавшиеся по опыту онлайн-игр правки механик;

Добавлена новая кампания "Ва-банк". Сыграв в неё, игроки узнают больше о Даргеме Лливеллине и о том, что происходило в его жизни в период между судьбоносными встречами с Бойдом и Бидли;

Любителей драконов ждёт небольшой приятный сюрприз.

Horn of the Abyss - глобальное дополнение, расширяющее классические игровые элементы игры и добавляющее новые. Модификация добавляет в игру два новых города, ряд новых артефактов, нейтральных существ и объектов, а также новые кампании и карты. Помимо этого, мод исправляет большое число багов и многие недостатки баланса оригинальной игры, улучшает интерфейс игры и работу генератора случайных карт, добавляет новые возможности редактора карт.