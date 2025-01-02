Дополнение Horn of the Abyss для HoMM 3 получило обновление 1.7.2 с новой компанией и переработкой механик

Сообщается, что крупное фанатское дополнение Horn of the Abyss для Heroes of Might and Magic III получило новое обновление 1.7.2. В нем разработчики добавили новые карты и внесли правки в баланс игры.
Основные изменения:
- Добавлено 9 новых одиночных карт;
- Переработан ряд слабых вторичных навыков с целью дать каждому из них как минимум ситуативную полезность;
- Переработаны специализации ряда героев, относящиеся к заклинаниям и существам. Теперь их эффект будет более ощутим в игре;
- Частично переработаны интерфейсы входящих в сборку редакторов для более корректной работы на современных экранах и больших разрешениях, исправлены баги, введены некоторые другие QoL-улучшения. Появился новый интересный функционал в редакторе карт;
- Проведены небольшие работы над внутренним балансом Фабрики с целью усилить оказавшуюся менее востребованной, чем ожидалось, технологическую ветку развития;
- Введены некоторые давно напрашивавшиеся по опыту онлайн-игр правки механик;
- Добавлена новая кампания "Ва-банк". Сыграв в неё, игроки узнают больше о Даргеме Лливеллине и о том, что происходило в его жизни в период между судьбоносными встречами с Бойдом и Бидли;
- Любителей драконов ждёт небольшой приятный сюрприз.
Horn of the Abyss - глобальное дополнение, расширяющее классические игровые элементы игры и добавляющее новые. Модификация добавляет в игру два новых города, ряд новых артефактов, нейтральных существ и объектов, а также новые кампании и карты. Помимо этого, мод исправляет большое число багов и многие недостатки баланса оригинальной игры, улучшает интерфейс игры и работу генератора случайных карт, добавляет новые возможности редактора карт.
Хороший подарок на нг.