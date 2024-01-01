Фанатский проект HOTA на основе Героев 3 получил масштабное обновление

Разработчики Heroes 3: HotA представили масштабное обновление своего проекта - долгожданный город под названием Фабрика.
Помимо Фабрики в игре также появились посвящённая ей кампания, огромный объём графики, аудио и видео, новые игровые механики, бесчисленное множество правок, крупных и мелких нововведений.
Главные нововведения:
● Добавлен новый город и фракция Фабрика, включая новых героев, существ и их внешние жилища.
● Добавлена новая кампания "Рождённые в огне" с усовершенствованной градацией сложности. В ней вам предстоит проявить все свои умения, чтобы помочь становлению Фабрики в мире Героев.
● Добавлен редактор кампаний и поддержка пользовательских кампаний, новый фон и карты регионов для кампаний.
Путешествие продолжается. Джадам ждёт!
Слава ХотЕ. Вечная память Пиколану.
Жаль автор проекта не дожил до релиза
Нота Ля я надеюсь?