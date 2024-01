Фанатский проект HOTA на основе Героев 3 получил масштабное обновление

«Герои Меча и Магии 3» — пошаговая стратегия, действие которой происходит в фантастическом мире Might and Magic. В очередной раз игрок, пользуясь волшебными силами магии, уникальными технологиями, толпами фантастических персонажей, вступает в борьбу с сатанинскими силами тьмы.

Пред ним предстанет огромный мир, наполненный неожиданными встречами, тайными артефактами, всевозможными кладами... При всем игровом разнообразии акцент ставится на элементы стратегического завоевания создании могущественных армий, территориальной экспансии, осадам и баталиям, баталиям и еще раз баталиям.

В «Героях 3» вы управляете персонажами для выполнения целей миссий, возникающих во время разнообразных конфликтов, происходящих на мифической земле Эрафии. Путешествуя по земле со своими армиями, герои будут заниматься исследованиями, изучать магические заклинания и вести армии к победе. Города, защищенные вооруженными гарнизонами, действуют как рекрутинговые центры, центры обучения магии и торговли. Покоренные города становятся частью вашей территории. Для победы вам придется совершенствовать и развивать свои города для обеспечения финансовыми ресурсами, преимуществами в обороне, атаке и науке.

Миссии могут содержать одиночные сценарии, которые связываются в сценарные кампании, или проигрываться как мультиплеерные для игроков по сети. В то время как с игрой предлагается энное количество предварительных сценариев, у вас есть возможность создавать свои собственные, используя прилагаемый редактор карт.



Дополнения:



Heroes of Might & Magic 3: Armageddon's Blade (Герои меча и магии 3: Клинок Армагеддона) Heroes of Might & Magic 3: The Shadow of Death (Герои меча и магии 3: Дыхание смерти)