Классические Heroes 3 - хит у нового поколения: половина покупателей на GOG моложе 25 лет

В рамках экспертной дискуссии «Preservation is Profit» представители GOG, Nightdive Studios и PlayStation представили отчет о состоянии рынка ретро-игр. Ключевым показателем стала статистика Heroes of Might and Magic 3: игра 1999 года бьет рекорды продаж на GOG, причем почти половина покупателей — молодежь до 25 лет.

Парадокс в том, что «Герои 3» вышли еще до рождения большинства своих нынешних фанатов, но продаются лучше любого другого классического тайтла. Аналитики GOG связывают этот феномен с опытом поколения, сформированного Minecraft и Roblox. Для данных пользователей визуальная составляющая (низкое разрешение, пиксель-арт) не является критическим фактором при выборе продукта.

Эксперты рассматривают данный феномен как фундаментальный рыночный сдвиг, обеспечивающий классическим проектам высокую рентабельность в долгосрочной перспективе. Стратегия «Герои 3» стала идеальным примером: вокруг игры сформировалось устойчивое комьюнити, обеспечивающее регулярный выпуск нового контента. В частности, масштабное дополнение Horn of the Abyss, включающее новые фракции и игровые механики, которое на GOG теперь ставится буквально в один клик.