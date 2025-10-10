Легендарные Heroes of Might and Magic и Baldur's Gate появились в Xbox Game Pass

Microsoft и Ubisoft приготовили для игроков настоящий подарок: в честь 30-летия серии Heroes of Might and Magic культовые стратегии Heroes of Might and Magic II Gold и Heroes of Might and Magic III Complete официально пополнили каталог Xbox Game Pass.

Это событие стало приятным сюрпризом для подписчиков сервиса — особенно после недавнего добавления Baldur’s Gate и Baldur’s Gate II: Enhanced Editions. Теперь поклонники классических RPG и стратегий могут вновь окунуться в эпоху, когда каждая битва решалась не скоростью реакции, а мудростью и расчетом.

Heroes II и Heroes III по праву считаются вершиной франшизы и символом золотого века Ubisoft. Эти игры задали стандарты жанра пошаговых стратегий, а их влияние ощущается и сегодня — от инди-проектов до современных хитов. В третьей части, вышедшей в 1999 году, сошлись всё: масштабные кампании, запоминающиеся замки, музыка, которую до сих пор напевают фанаты, и баланс, который обсуждают на форумах спустя десятилетия.

Теперь оба проекта доступны в рамках подписок Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass благодаря коллекции Ubisoft+ Classics. Для одних это возможность вновь вернуться в юность и построить непобедимую армию, а для других — шанс впервые прикоснуться к легенде, с которой началась история целого жанра.