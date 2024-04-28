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Heroes of Might and Magic 3: The Restoration of Erathia март 1999 г.
Стратегия
9.4 1 743 оценки

Мод Horn of the Abyss станет частью официальной настолки по мотивам игры

Talendor3
Новости

Знаменитый мод Horn of the Abyss для третьих «Героев» станет частью официальной настолки по мотивам игры. Анонсированная пару лет назад Heroes of Might & Magic III: The Board Game от польской компании Archon готовится получить расширение под названием Cove, в состав которого войдёт контент из легендарной модификации HotA. Создаётся расширение в сотрудничестве с самими авторами мода при финансовой поддержке Ubisoft.

Благодаря официальному сотрудничеству, в настолке появятся новые артефакты, карточки юнитов, знаковые герои фракции «Причал», морские локации, по которым можно путешествовать на корабле и многое другое. Напомним, что настолка рассчитана на 1-4 игроков, а каждая сессия длится около двух часов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
UnrealisticGeoffrey

Её можно в России купить, и есть ли локализация, знает кто?

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