Мод Horn of the Abyss станет частью официальной настолки по мотивам игры

Знаменитый мод Horn of the Abyss для третьих «Героев» станет частью официальной настолки по мотивам игры. Анонсированная пару лет назад Heroes of Might & Magic III: The Board Game от польской компании Archon готовится получить расширение под названием Cove, в состав которого войдёт контент из легендарной модификации HotA. Создаётся расширение в сотрудничестве с самими авторами мода при финансовой поддержке Ubisoft.

Благодаря официальному сотрудничеству, в настолке появятся новые артефакты, карточки юнитов, знаковые герои фракции «Причал», морские локации, по которым можно путешествовать на корабле и многое другое. Напомним, что настолка рассчитана на 1-4 игроков, а каждая сессия длится около двух часов.