Моддеры из России портировали Heroes of Might and Magic 3 на Web - теперь в игру можно сыграть прямо из браузера

Как стало известно, несколько моддеров из России портировали легендарные Heroes of Might and Magic 3 прямо в браузер.

С помощью специального сайта фанаты пошаговой стратегии теперь могут насладиться игрой на Windows, Linux, iOS, Android и macOS полностью бесплатно.

Для игры пользователю понадобится указать путь до дистрибутива с игрой, после чего он сможет сохраняться локально или в кэш браузера.

Особенности проекта: