Моддеры из России портировали Heroes of Might and Magic 3 на Web - теперь в игру можно сыграть прямо из браузера

Как стало известно, несколько моддеров из России портировали легендарные Heroes of Might and Magic 3 прямо в браузер.
С помощью специального сайта фанаты пошаговой стратегии теперь могут насладиться игрой на Windows, Linux, iOS, Android и macOS полностью бесплатно.
Для игры пользователю понадобится указать путь до дистрибутива с игрой, после чего он сможет сохраняться локально или в кэш браузера.
Особенности проекта:
- Сохранение (локально / в кэш браузера) и загрузка прогресса;
- Полное отсутствие рекламы;
- Оригинальные кампании включающие Возрождение Эрафии, а также дополнения Клинок Армагеддона и Дыхание Смерти;
- Более 160 кастомных сценариев;
- Генератор карт;
- Кроссплатформенный мультиплеер для пользователей порта VCMI. Создавать лобби в браузере нельзя, но можно подключится к уже созданным пользователями полноценного ПК клиента VCMI;
- Поддержка высокого разрешения экрана (автоматическое определение разрешения устройства при запуске игры. Если запускать игру в горизонтальном или вертикальном положении устройства, то разрешение определится по разному).
Приветствую! Я один из создателей браузерных Героев. Спасибо что обратили на нас внимание.
Хотелось бы уточнить, что мы не Моддеры, а разработчики!
И если Вам не сложно. Никто из СМИ не указывает первоисточник и наш канал в ТГ - gamebase54 (Пятьдесят Четвертый), а там как раз нам нужна поддержка
Разработчики - те кто разрабатывают игры, если идёт изменение параметров чужой игры это моддинг.
не работает ошибка
Разработчики, а зачем
?? Тогда в чем смысл браузера?
Зря ты сюда написал. Местное опг экпертов тебя сейчас порвёт.
В чём ты разработчик? Игру сделал? Сайт сделал? Взяли чужое и возомнил себя РАЗРАБОТЧИКОМ.... не позорься . модеры (и то с натяжкой). Если (БРАУЗЕР, который явно не ты разработал) требует от меня путь к УСТАНОВЛЕННОЙ игры(явно созданной не ТОБОЙ) это ничем кроме как удаленный доступ не назвать и по сути это он и есть... т.ч. хренью занимаетесь . Еще и какой-то подозрительной... где гарантия что через твою приблуду не пойдет утечка данных ? -_- Вали давай от сюда.
Не понял. На хрена мне тогда браузер, если игра уже у меня установлена?
Ну типа файлы всё равно нужно скачивать но запускается через браузер, знаком я с подобным жнром игр)))) Только преимущество одно - можно в браузере перевести на все языки мира.
Для этой игры русские разработчики много чего сделали, даже новую игру вроде по героям они делают из Питера.
то есть игра должна быть установлена? Погоди я пропустил ту часть , зачем тогда это нужно...
Тоже вообще не понял на этом моменте.
В web3 можно закинуть хть что, абы денег хватило
4 сервака факторики, 2 сервака тимспика, ВПН еа 8 клиентов, и ещё по мелочи. нЕ ЛАГА НЕ ПОДЛАГА
старая игра лучше пойду поиграю в батл бразерс или маунт энд блейд
А в чем развод, пояснительную бригаду мне.
Что игру надо все равно купить. XD
Будут колупаться у тебя в компе и воровать инфу.
// Джейсин Джейсинов
нейросеть не плохая
И на кой хер это надо ? Если нужно указать путь куда установлена игра и по сути это ничем не отличается от удаленного доступа, а даже по факту вызывает больше нагрузки на устройство... тупо 3ю ногу изобрел.
мм понятно // Артём Савельев
Действительно легендарная вещь, а не тот убогий фуфел, который делается сейчас.
Мне и четвертая часть нравится.
Нужна версия GOG или стим тоже подойдёт? // Максим Терешков
Надо же. Даже Дюны есть
А эта модификация телефон поддерживает? Или играть можно только на пека?
Что, только сейчас? Я уж думал давно, так как ещё лет 10 назад была какая-то новость что герои запускали на планшетах.
это уже давно сделано было, новость не новость.
НУ ну по факту в какой ЖОПЕ эти "разработчики" называют это БРАУЗЕРНОЙ игрой, если они сделали УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП ПО БРАУЗЕРУ что-бы указать ПУТЬ где у тебя лежит игра??? ЧТО мне мешает зайти на прямую через прямой доступ к своему компу или та-ж СТИМ ДЕСК? вот на...я это надо? Складывается впечатление , что на дурака, что-бы у вас с компа тупо инфу пи...здить ... а с пункта (Полное отсутствие рекламы) прям в голос поржал... Т.ч. никто и ничего никуда НЕ портировал- это СКАМ и дезинформация! А так называемых (разработчиков) этого (что-б они там не сделали) яб в шею гнал.
Как по мне это прекрасно, можно так сделать и с 5 героями?
Ни 25 лет назад не понимал фишку этой игры, ни сейчас.
Наши как обычно ковыряется в г... мамонта
Ну что поделать, если за 20 лет лучше этого "г-на" чебуречество ничего не изобрело) Юби вон щас пытаются продолжение родить, жалкое зрелище.
Не понял прикола этой игры, но рядом в зале в подвале жилого дома (на урале) по душе были финалка 8 и front mission 3. Помню админ решил на замок нас запереть, пока обедал