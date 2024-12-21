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Heroes of Might and Magic 3: The Restoration of Erathia март 1999 г.
Стратегия
9.3 1 981 оценка

Моддеры из России портировали Heroes of Might and Magic 3 на Web - теперь в игру можно сыграть прямо из браузера

AceTheKing
Новости

Как стало известно, несколько моддеров из России портировали легендарные Heroes of Might and Magic 3 прямо в браузер.

С помощью специального сайта фанаты пошаговой стратегии теперь могут насладиться игрой на Windows, Linux, iOS, Android и macOS полностью бесплатно.

Для игры пользователю понадобится указать путь до дистрибутива с игрой, после чего он сможет сохраняться локально или в кэш браузера.

Особенности проекта:

  • Сохранение (локально / в кэш браузера) и загрузка прогресса;
  • Полное отсутствие рекламы;
  • Оригинальные кампании включающие Возрождение Эрафии, а также дополнения Клинок Армагеддона и Дыхание Смерти;
  • Более 160 кастомных сценариев;
  • Генератор карт;
  • Кроссплатформенный мультиплеер для пользователей порта VCMI. Создавать лобби в браузере нельзя, но можно подключится к уже созданным пользователями полноценного ПК клиента VCMI;
  • Поддержка высокого разрешения экрана (автоматическое определение разрешения устройства при запуске игры. Если запускать игру в горизонтальном или вертикальном положении устройства, то разрешение определится по разному).
28
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Carter54

Приветствую! Я один из создателей браузерных Героев. Спасибо что обратили на нас внимание.
Хотелось бы уточнить, что мы не Моддеры, а разработчики!
И если Вам не сложно. Никто из СМИ не указывает первоисточник и наш канал в ТГ - gamebase54 (Пятьдесят Четвертый), а там как раз нам нужна поддержка

27
Dimitry Arsenev

Разработчики - те кто разрабатывают игры, если идёт изменение параметров чужой игры это моддинг.

5
Альбиберчери

не работает ошибка

1
Eclair_93

Разработчики, а зачем

Для игры пользователю понадобится указать путь до дистрибутива с игрой

?? Тогда в чем смысл браузера?

5
hpi

Зря ты сюда написал. Местное опг экпертов тебя сейчас порвёт.

3
Ang Dark

В чём ты разработчик? Игру сделал? Сайт сделал? Взяли чужое и возомнил себя РАЗРАБОТЧИКОМ.... не позорься . модеры (и то с натяжкой). Если (БРАУЗЕР, который явно не ты разработал) требует от меня путь к УСТАНОВЛЕННОЙ игры(явно созданной не ТОБОЙ) это ничем кроме как удаленный доступ не назвать и по сути это он и есть... т.ч. хренью занимаетесь . Еще и какой-то подозрительной... где гарантия что через твою приблуду не пойдет утечка данных ? -_- Вали давай от сюда.

-5
PG Trash
Для игры пользователю понадобится указать путь до дистрибутива с игрой

Не понял. На хрена мне тогда браузер, если игра уже у меня установлена?

9
Александр Дантес

Ну типа файлы всё равно нужно скачивать но запускается через браузер, знаком я с подобным жнром игр)))) Только преимущество одно - можно в браузере перевести на все языки мира.

0
Real Slim Shady

Для этой игры русские разработчики много чего сделали, даже новую игру вроде по героям они делают из Питера.

7
Jeliya Jam

то есть игра должна быть установлена? Погоди я пропустил ту часть , зачем тогда это нужно...

6
Eclair_93

Тоже вообще не понял на этом моменте.

1
DezkQ

В web3 можно закинуть хть что, абы денег хватило

2
DezkQ

4 сервака факторики, 2 сервака тимспика, ВПН еа 8 клиентов, и ещё по мелочи. нЕ ЛАГА НЕ ПОДЛАГА

-1
Альбиберчери

старая игра лучше пойду поиграю в батл бразерс или маунт энд блейд

2
001fess

А в чем развод, пояснительную бригаду мне.

2
Yoshemitsu

Что игру надо все равно купить. XD

3
Ang Dark

Будут колупаться у тебя в компе и воровать инфу.

1
Пользователь ВКонтакте

// Джейсин Джейсинов

1
islamelmurzaev

нейросеть не плохая

1
Ang Dark

И на кой хер это надо ? Если нужно указать путь куда установлена игра и по сути это ничем не отличается от удаленного доступа, а даже по факту вызывает больше нагрузки на устройство... тупо 3ю ногу изобрел.

1
Пользователь ВКонтакте

мм понятно // Артём Савельев

0
Ahnx

Действительно легендарная вещь, а не тот убогий фуфел, который делается сейчас.

Мне и четвертая часть нравится.

0
Пользователь ВКонтакте

Нужна версия GOG или стим тоже подойдёт? // Максим Терешков

0
Yoshemitsu

Надо же. Даже Дюны есть

0
bubenson

А эта модификация телефон поддерживает? Или играть можно только на пека?

0
MLShadow

Что, только сейчас? Я уж думал давно, так как ещё лет 10 назад была какая-то новость что герои запускали на планшетах.

0
Crosna

это уже давно сделано было, новость не новость.

0
Ang Dark

НУ ну по факту в какой ЖОПЕ эти "разработчики" называют это БРАУЗЕРНОЙ игрой, если они сделали УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП ПО БРАУЗЕРУ что-бы указать ПУТЬ где у тебя лежит игра??? ЧТО мне мешает зайти на прямую через прямой доступ к своему компу или та-ж СТИМ ДЕСК? вот на...я это надо? Складывается впечатление , что на дурака, что-бы у вас с компа тупо инфу пи...здить ... а с пункта (Полное отсутствие рекламы) прям в голос поржал... Т.ч. никто и ничего никуда НЕ портировал- это СКАМ и дезинформация! А так называемых (разработчиков) этого (что-б они там не сделали) яб в шею гнал.

0
Sheffskiy

Как по мне это прекрасно, можно так сделать и с 5 героями?

0
nick champion

Ни 25 лет назад не понимал фишку этой игры, ни сейчас.

0
Jarvis666

Наши как обычно ковыряется в г... мамонта

-3
Квасилич

Ну что поделать, если за 20 лет лучше этого "г-на" чебуречество ничего не изобрело) Юби вон щас пытаются продолжение родить, жалкое зрелище.

-2
XOJIODHbIU

Не понял прикола этой игры, но рядом в зале в подвале жилого дома (на урале) по душе были финалка 8 и front mission 3. Помню админ решил на замок нас запереть, пока обедал

-5