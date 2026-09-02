"Мы не прикасались к геймплею": Ubisoft объяснила, почему ремейк Heroes of Might and Magic III не разочарует фанатов

В Ubisoft заявили, что консультировались с лидерами сообщества, чтобы не разрушить магию культовой стратегии, и объяснили, зачем в игре появится совершенно новый сюжетный пролог.

На прошедшей Gamescom разработчики из Ubisoft China официально представили Heroes of Might & Magic III Remake, который выйдет в 2027 году. В отличие от обычных переизданий, проект полностью пересобирает игру 1999 года на движке Snowdrop, заменяя классическую изометрию на трёхмерный мир со свободной камерой, динамической погодой и сезонами.

Однако главный вопрос, который волновал ветеранов, звучал так: «Вы испортили мою любимую игру?» Творческий руководитель Жан-Феликс Монин в интервью IGN поспешил успокоить фанатов.

По словам Монина, команда осознаёт, что имеет дело с эталонной стратегией, чей баланс и геймплей считаются безупречными даже спустя десятилетия. Поэтому разработчики приняли радикальное решение: оставить механическую основу в полной неприкосновенности.

«Мы подумали, что это станет прямым ответом на опасения игроков: мы не могли разрушить игру, потому что мы её не трогали. Все системы, все числа остались теми же», — заявил Монин.

Все нововведения решили вынести за скобки классического опыта: это касается графики, современных «фич удобства» и нового контента, который должен познакомить новичков со вселенной, не ломая старые каноны.

Одним из сюрпризов ремейка станет новая вступительная кампания. В Ubisoft это объяснили двумя причинами:

Обучение. Оригинал бросал игроков в пучину событий без внятного туториала, рассчитывая на бумажное руководство. В 2027 году такой подход уже не работает.

Оригинал бросал игроков в пучину событий без внятного туториала, рассчитывая на бумажное руководство. В 2027 году такой подход уже не работает. Сюжетные пробелы. Новая кампания призвана закрыть «белые пятна» в лоре и рассказать, что происходило с королевой Екатериной до её прибытия в Эрафию и Антагарич.

Создатели не скрывают, что ремейк делается в тесном контакте с фанатами. В команду пригласили видных представителей сообщества, включая тех, кто уже участвовал в создании настольной игры по вселенной. Они выступили в роли консультантов и помогли определить границы допустимых изменений при переходе в 3D.

«Мы действительно хотим оправдать их ожидания. Эти люди годами просили ремейк, и мы чувствуем ответственность», — подчеркнул Монин.

Heroes of Might & Magic III Remake выйдет на ПК (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В комплект войдут оба дополнения, мультиплеер на 8 игроков и поддержка модов. Игра получит и русскую локализацию.