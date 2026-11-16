Новый трейлер ремейка Heroes of Might and Magic 3 напоминает, что закрытое бета-тестирование стартует 18 ноября

Закрытое бета-тестирование Heroes of Might and Magic III Remake на ПК стартует 18 ноября 2026 года. Все желающие могут подать заявку на участие. Новый трейлер готовит игроков к возвращению в Эратию.

Ремейк возвращает классическую пошаговую стратегию (включая два дополнения) в полностью обновлённом 3D-формате с поддержкой разрешения 4K. Анимации и звуковое сопровождение также были модернизированы.

Сюжет игры сосредоточен на королеве Екатерине, которая стремится восстановить порядок в королевстве Эратия после убийства своего отца. Игрокам предстоит исследовать фэнтезийный мир, собирать ресурсы и артефакты, развивать города, а также вести героев и армии в тактические сражения.

На выбор доступно девять фракций, каждая из которых обладает уникальными юнитами и стилем игры. Оригинальные кампании объединены в целостную историю, дополненную новым прологом, эпилогом и дополнительными сюжетными вставками.

Помимо однопользовательского режима, заявлены онлайн-матчи (до восьми участников) и локальный режим «hotseat» (игра за одним компьютером). Также анонсирована поддержка пользовательских карт и инструментов для создания собственных сценариев и кампаний.