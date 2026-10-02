Разработчик оригинальной Heroes of Might and Magic 3 поиграл в ремейк и ему понравилось

Ремейк Heroes of Might and Magic 3 сильно расколол фанатов оригинала. Разработчики пообещали прислушаться к мнению игроков и адаптировать стиль обновленной игры под обратную связь. Разработчики признали, что поиск визуальной идентичности оказался для них непростой задачей.

Однако не все оказались против графического стиля ремейка. Одним из тех, кому он пришелся по душе, стал Майкл Вольф - дизайнер уровней оригинальной Heroes of Might and Magic 3. Как выяснилось, Ubisoft связалась с ним для получения отзыва и дала ему возможность сыграть в обновленную версию. Разработчик выложил свою игру на YouTube и поделился своими мыслями.

Выглядит действительно хорошо, мне нравится.

Вольф признался, что ему действительно нравится графический стиль Heroes of Might and Magic 3 Remake. По его словам, визуально игра стала очень чистой и гораздо интереснее по цвету, чем оригинальные "герои".

Я видел в интернете ролики других игроков, которые говорили: "Уродливый ИИ, выглядит как ИИ-дерьмо", - а выглядит действительно хорошо, мне нравится. Это чистый стиль, хорошая графика.

То, что даже создатель уровней оригинальной игры положительно отзывается о графике, - очень хороший знак для разработчиков. Ведь речь идет о человеке, для которого читаемость всегда была очень важна: именно при создании карт чаще всего выявляются графические недочеты и проблемы. Вольф предупредил авторов только об одной вещи:

Мне нравится, ваша графика очень чистая. 3D-анимации плавные... Здорово, что можно приблизить изображение, это действительно классно. Только нужно следить, чтобы ресурсы не оказывались спрятанными за деревьями, потому что, кажется, нет возможности вращать карту. Это было бы круто, но, думаю, для этой игры не обязательно.

Вольф также отметил, что доработал бы анимации некоторых юнитов. По его словам, копейщики в режиме ожидания выглядят так, будто они тяжело дышат. При этом разработчик признал, что даже при создании оригинала возникала та же проблема. Кроме того, Вольф добавил, что ремейку не помешала бы музыка Пола Энтони Ромеро:

Надеюсь, они получат разрешение на использование оригинального саундтрека. Это настолько важная часть игры. Серьезно, она должна быть здесь. Сейчас музыка неплохая, но это не саундтрек из оригинальной Heroes of Might and Magic 3. Это как смотреть "Звездные войны" без Джона Уильямса.

Если создатели ремейка спрашивают мнение такого человека, это очень хороший знак. Главное, чтобы разработчики прислушались к этому отзыву и внесли соответствующие изменения. Впрочем, похоже, беспокоиться не о чем - авторы явно следят за реакцией игроков на обновление.