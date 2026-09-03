Ремейк Heroes of Might and Magic 3 будет защищён Denuvo

Предстоящей ремейк Heroes of Might and Magic 3 от компании Ubisoft получит защиту Denuvo - об этом стало известно из лицензионного соглашения на странице игры в Steam.

Ремейк получит оригинальную кампанию, а так же дополнения Armageddon’s Blade и The Shadow of Death. Кроме того, будет добавлен новый пролог и переработанные ролики. В игре будет полностью трёхмерная графика на движке Snowdrop. Вместо фиксированной изометрической камеры появится свободное управление, а окружение получит динамическое освещение, погоду, смену сезонов и поддержку 4K.

Релиз ремейка состоится в 2027 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.