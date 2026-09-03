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Heroes of Might and Magic 3: The Restoration of Erathia 03.03.1999
Стратегия, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.3 2 376 оценок

Ремейк Heroes of Might and Magic 3 будет защищён Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Предстоящей ремейк Heroes of Might and Magic 3 от компании Ubisoft получит защиту Denuvo - об этом стало известно из лицензионного соглашения на странице игры в Steam.

Ремейк получит оригинальную кампанию, а так же дополнения Armageddon’s Blade и The Shadow of Death. Кроме того, будет добавлен новый пролог и переработанные ролики. В игре будет полностью трёхмерная графика на движке Snowdrop. Вместо фиксированной изометрической камеры появится свободное управление, а окружение получит динамическое освещение, погоду, смену сезонов и поддержку 4K.

Релиз ремейка состоится в 2027 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

ПК 10
25
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Despot Mateus

Оригинальной игре лет 30, к тому же вы еще и признали что геймплейно разницы не будет. то есть разница почти сугубо графическая за исключением мелочей

и на это ставить дерьмуву

14
Лев Левин

Надолго ли, вопрос риторический.

9
Кей Овальд

Ну ещё бы... Юбики.

8
QuerulousLytton

Юбисофт в своем репертуаре.

6
WarGods
4
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