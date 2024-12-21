Российские разработчики портировали Heroes of Might and Magic 3 на Web - теперь в игру можно сыграть прямо из браузера

Как стало известно, несколько разработчиков из России портировали легендарные Heroes of Might and Magic 3 прямо в браузер.
С помощью специального сайта фанаты пошаговой стратегии теперь могут насладиться игрой на Windows, Linux, iOS, Android и macOS полностью бесплатно.
Для игры пользователю понадобится указать путь до дистрибутива с игрой, после чего он сможет сохраняться локально или в кэш браузера.
Особенности проекта:
- Сохранение (локально / в кэш браузера) и загрузка прогресса;
- Полное отсутствие рекламы;
- Оригинальные кампании включающие Возрождение Эрафии, а также дополнения Клинок Армагеддона и Дыхание Смерти;
- Более 160 кастомных сценариев;
- Генератор карт;
- Кроссплатформенный мультиплеер для пользователей порта VCMI. Создавать лобби в браузере нельзя, но можно подключится к уже созданным пользователями полноценного ПК клиента VCMI;
- Поддержка высокого разрешения экрана (автоматическое определение разрешения устройства при запуске игры. Если запускать игру в горизонтальном или вертикальном положении устройства, то разрешение определится по разному).
Приветствую! Я один из создателей браузерных Героев. Спасибо что обратили на нас внимание.
Хотелось бы уточнить, что мы не Моддеры, а разработчики!
И если Вам не сложно. Никто из СМИ не указывает первоисточник и наш канал в ТГ - gamebase54 (Пятьдесят Четвертый), а там как раз нам нужна поддержка
Разработчики - те кто разрабатывают игры, если идёт изменение параметров чужой игры это моддинг.
не работает ошибка
Разработчики, а зачем
?? Тогда в чем смысл браузера?
Зря ты сюда написал. Местное опг экпертов тебя сейчас порвёт.
В чём ты разработчик? Игру сделал? Сайт сделал? Взяли чужое и возомнил себя РАЗРАБОТЧИКОМ.... не позорься . модеры (и то с натяжкой). Если (БРАУЗЕР, который явно не ты разработал) требует от меня путь к УСТАНОВЛЕННОЙ игры(явно созданной не ТОБОЙ) это ничем кроме как удаленный доступ не назвать и по сути это он и есть... т.ч. хренью занимаетесь . Еще и какой-то подозрительной... где гарантия что через твою приблуду не пойдет утечка данных ? -_- Вали давай от сюда.
П.С. сколько-ж неадекватных дундуков оказывается есть, вы (балбесы) хотя-бы ЧИТАЛИ СУТЬ ПОСТА И НОВОСТИ? Тупо минуса, ну ок ставьте-ставьте... не удивительно что вас оленей разводят так легко...
Не понял. На хрена мне тогда браузер, если игра уже у меня установлена?
Ну типа файлы всё равно нужно скачивать но запускается через браузер, знаком я с подобным жнром игр)))) Только преимущество одно - можно в браузере перевести на все языки мира.
то есть игра должна быть установлена? Погоди я пропустил ту часть , зачем тогда это нужно...
Тоже вообще не понял на этом моменте.
Для этой игры русские разработчики много чего сделали, даже новую игру вроде по героям они делают из Питера.
А в чем развод, пояснительную бригаду мне.
Что игру надо все равно купить. XD
Будут колупаться у тебя в компе и воровать инфу.
В web3 можно закинуть хть что, абы денег хватило
4 сервака факторики, 2 сервака тимспика, ВПН еа 8 клиентов, и ещё по мелочи. нЕ ЛАГА НЕ ПОДЛАГА
И на кой хер это надо ? Если нужно указать путь куда установлена игра и по сути это ничем не отличается от удаленного доступа, а даже по факту вызывает больше нагрузки на устройство... тупо 3ю ногу изобрел.
// Джейсин Джейсинов
нейросеть не плохая
старая игра лучше пойду поиграю в батл бразерс или маунт энд блейд
А эта модификация телефон поддерживает? Или играть можно только на пека?
НУ ну по факту в какой ЖОПЕ эти "разработчики" называют это БРАУЗЕРНОЙ игрой, если они сделали УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП ПО БРАУЗЕРУ что-бы указать ПУТЬ где у тебя лежит игра??? ЧТО мне мешает зайти на прямую через прямой доступ к своему компу или та-ж СТИМ ДЕСК? вот на...я это надо? Складывается впечатление , что на дурака, что-бы у вас с компа тупо инфу пи...здить ... а с пункта (Полное отсутствие рекламы) прям в голос поржал... Т.ч. никто и ничего никуда НЕ портировал- это СКАМ и дезинформация! А так называемых (разработчиков) этого (что-б они там не сделали) яб в шею гнал.
мм понятно // Артём Савельев
Действительно легендарная вещь, а не тот убогий фуфел, который делается сейчас.
Мне и четвертая часть нравится.
Нужна версия GOG или стим тоже подойдёт? // Максим Терешков
Надо же. Даже Дюны есть
Что, только сейчас? Я уж думал давно, так как ещё лет 10 назад была какая-то новость что герои запускали на планшетах.
это уже давно сделано было, новость не новость.
Как по мне это прекрасно, можно так сделать и с 5 героями?
Требуется браузер, требуется установленная игра, нужно указать ЧЕРЕЗ браузер путь к УСТАНОВЛЕННОЙ игре -_- люди, не будьте дундуками блин... вы меня минусуете, но вы реально не далёкие видимо... ПОДУМАЙТЕ БЛИН.
Ни 25 лет назад не понимал фишку этой игры, ни сейчас.
Значит не твоё. Я обожаю героев и до сих пор иногда играю с другом, будто он рядом сидит со мной за одним компом.
Не понял прикола этой игры, но рядом в зале в подвале жилого дома (на урале) по душе были финалка 8 и front mission 3. Помню админ решил на замок нас запереть, пока обедал
Наши как обычно ковыряется в г... мамонта
Ну что поделать, если за 20 лет лучше этого "г-на" чебуречество ничего не изобрело) Юби вон щас пытаются продолжение родить, жалкое зрелище.
Юби сейчас ничего не пытаются, они просто издатель. Идея изначально не от них.